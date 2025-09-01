https://ria.ru/20250901/sotskontrakty-2038925447.html

Жители Самарской области оформили 2,2 тыс соцконтрактов на открытие бизнеса

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 2,2 тысячи социальных контрактов на открытие собственного дела заключили жители Самарской области в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Соцконтракт — это мера государственной поддержки граждан, которая им улучшить материальное положение, организовать источник постоянного дохода и реализовать себя. Заключить социальный контракт можно по четырем основным направлениям. "Первое направление — это поиск работы. Второе — осуществление предпринимательской деятельности, самое популярное у наших жителей. Третье — ведение личного подсобного хозяйства, в сельской местности очень востребовано. Например, приобретают теплицы для выращивания овощей. И четвертое направление — мероприятия по преодолению гражданами трудной жизненной ситуации", — пояснила старший инспектор Управления по Октябрьскому району ГУСЗН Самарского округа Юлия Абузярова, ее слова приводит пресс-служба. С 2025 года данная мера предоставляется в рамках национального проекта "Семья". С начала года государственную помощь по социальному контракту получили уже более 3,8 тысячи жителей региона.

