https://ria.ru/20250901/sotskontrakty-2038925447.html
Жители Самарской области оформили 2,2 тыс соцконтрактов на открытие бизнеса
Жители Самарской области оформили 2,2 тыс соцконтрактов на открытие бизнеса - РИА Новости, 01.09.2025
Жители Самарской области оформили 2,2 тыс соцконтрактов на открытие бизнеса
Более 2,2 тысячи социальных контрактов на открытие собственного дела заключили жители Самарской области в этом году, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T18:46:00+03:00
2025-09-01T18:46:00+03:00
2025-09-01T18:46:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940126642_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3f94111e1ef0257458a6887811940d2c.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 2,2 тысячи социальных контрактов на открытие собственного дела заключили жители Самарской области в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Соцконтракт — это мера государственной поддержки граждан, которая им улучшить материальное положение, организовать источник постоянного дохода и реализовать себя. Заключить социальный контракт можно по четырем основным направлениям. "Первое направление — это поиск работы. Второе — осуществление предпринимательской деятельности, самое популярное у наших жителей. Третье — ведение личного подсобного хозяйства, в сельской местности очень востребовано. Например, приобретают теплицы для выращивания овощей. И четвертое направление — мероприятия по преодолению гражданами трудной жизненной ситуации", — пояснила старший инспектор Управления по Октябрьскому району ГУСЗН Самарского округа Юлия Абузярова, ее слова приводит пресс-служба. С 2025 года данная мера предоставляется в рамках национального проекта "Семья". С начала года государственную помощь по социальному контракту получили уже более 3,8 тысячи жителей региона.
https://ria.ru/20250901/zabaykale-2038869306.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940126642_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_42fdd17dcdc68177b34b4559d8ca22dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , самарская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Самарская область
Жители Самарской области оформили 2,2 тыс соцконтрактов на открытие бизнеса
Свыше 2,2 тыс соцконтрактов на открытие своего дела оформили в Самарской области
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 2,2 тысячи социальных контрактов на открытие собственного дела заключили жители Самарской области в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соцконтракт — это мера государственной поддержки граждан, которая им улучшить материальное положение, организовать источник постоянного дохода и реализовать себя. Заключить социальный контракт можно по четырем основным направлениям.
"Первое направление — это поиск работы. Второе — осуществление предпринимательской деятельности, самое популярное у наших жителей. Третье — ведение личного подсобного хозяйства, в сельской местности очень востребовано. Например, приобретают теплицы для выращивания овощей. И четвертое направление — мероприятия по преодолению гражданами трудной жизненной ситуации", — пояснила старший инспектор Управления по Октябрьскому району ГУСЗН Самарского округа Юлия Абузярова, ее слова приводит пресс-служба.
С 2025 года данная мера предоставляется в рамках национального проекта "Семья". С начала года государственную помощь по социальному контракту получили уже более 3,8 тысячи жителей региона.