В генконсульстве раскрыли детали инцидента с тараном ворот
В генконсульстве раскрыли детали инцидента с тараном ворот - РИА Новости, 01.09.2025
В генконсульстве раскрыли детали инцидента с тараном ворот
Пострадавших сотрудников генерального консульства РФ в Сиднее после тарана ворот здании загранучреждения нет, сообщает российское генконсульство. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:29:00+03:00
2025-09-01T10:29:00+03:00
2025-09-01T10:29:00+03:00
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пострадавших сотрудников генерального консульства РФ в Сиднее после тарана ворот здании загранучреждения нет, сообщает российское генконсульство. "Первого сентября в 8.05 утра по местному времени (1.05 мск - ред.) неизвестный водитель на внедорожнике, не подчинившись требованию полиции разблокировать въезд в генконсульство и выйти из машины, преднамеренно протаранил ворота российского консульского загранучреждения", - сказано в сообщении генконсульства, размещенном в его Telegram-канале. Согласно сообщению, диппредставительство продолжает работать в штатном режиме. "Никто из сотрудников генерального консульства не пострадал. Работа продолжается в штатном режиме", - уточняется в сообщении. Отмечается, что сотрудники российского загранучреждения находятся в тесном сотрудничестве с отделом защиты дипломатических миссий Австралийской Федеральной полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Ранее телеканал 9News сообщал, что в понедельник машина протаранила ворота консульства РФ в Сиднее. В результате один полицейский получил травму руки, 39-летний подозреваемый арестован.
В генконсульстве раскрыли детали инцидента с тараном ворот
Пострадавших после тарана ворот генконсульства РФ в Сиднее среди сотрудников нет