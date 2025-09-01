Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС выступили за сотрудничество с заинтересованными странами - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/sotrudnichestvo-2038787806.html
Страны ШОС выступили за сотрудничество с заинтересованными странами
Страны ШОС выступили за сотрудничество с заинтересованными странами - РИА Новости, 01.09.2025
Страны ШОС выступили за сотрудничество с заинтересованными странами
Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за наращивание сотрудничества с заинтересованными странами и организациями, говорится в... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:13:00+03:00
2025-09-01T10:13:00+03:00
в мире
индия
иран
казахстан
шос
оон
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038660694_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_6486b1f335b27221c01f9092bfc092cb.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за наращивание сотрудничества с заинтересованными странами и организациями, говорится в декларации, принятой в ходе саммита в Тяньцзине. "Государства-члены выступают за наращивание сотрудничества ШОС с заинтересованными государствами, партнерскими организациями и другими международными объединениями на основе принципов Устава ООН и Хартии ШОС", - сказано в документе. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250901/shos-2038785773.html
индия
иран
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038660694_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0564921edf913974910e6a1a075a0b41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, иран, казахстан, шос, оон, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Индия, Иран, Казахстан, ШОС, ООН, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Страны ШОС выступили за сотрудничество с заинтересованными странами

Участники саммита ШОС выступили за наращивание сотрудничества

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за наращивание сотрудничества с заинтересованными странами и организациями, говорится в декларации, принятой в ходе саммита в Тяньцзине.
"Государства-члены выступают за наращивание сотрудничества ШОС с заинтересованными государствами, партнерскими организациями и другими международными объединениями на основе принципов Устава ООН и Хартии ШОС", - сказано в документе.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Главы делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Страны ШОС заявили об обострении геополитической конфронтации в мире
10:09
 
В миреИндияИранКазахстанШОСООНСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала