Страны ШОС выступили за сотрудничество с заинтересованными странами
Страны ШОС выступили за сотрудничество с заинтересованными странами
2025-09-01T10:13:00+03:00
2025-09-01T10:13:00+03:00
2025-09-01T10:13:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за наращивание сотрудничества с заинтересованными странами и организациями, говорится в декларации, принятой в ходе саммита в Тяньцзине. "Государства-члены выступают за наращивание сотрудничества ШОС с заинтересованными государствами, партнерскими организациями и другими международными объединениями на основе принципов Устава ООН и Хартии ШОС", - сказано в документе. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
