Эрдоган и Пашинян обсудили сотрудничество Анкары и Еревана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" саммита ШОС в Китае, обсудил шаги по расширению РИА Новости, 01.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038778033_0:353:3012:2047_1920x0_80_0_0_c0ed1f49449ff51c7909d9f7503406e6.jpg

АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" саммита ШОС в Китае, обсудил шаги по расширению сотрудничества Анкары и Еревана. "В ходе встречи были обсуждены отношения между Турцией и Арменией в свете шагов, предпринятых для обеспечения прочной стабильности и мира на Южном Кавказе", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган выразил удовлетворение ходом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и заявил, что Турция поддерживает мир, стабильность и развитие в регионе и будет продолжать вносить свой вклад в этот процесс. "Президент Эрдоган заявил об оценке шагов, направленных на расширение сотрудничества между Турцией и Арменией", - отмечено в сообщении.

