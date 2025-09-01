Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган и Пашинян обсудили сотрудничество Анкары и Еревана
08:09 01.09.2025 (обновлено: 09:42 01.09.2025)
Эрдоган и Пашинян обсудили сотрудничество Анкары и Еревана
Эрдоган и Пашинян обсудили сотрудничество Анкары и Еревана - РИА Новости, 01.09.2025
Эрдоган и Пашинян обсудили сотрудничество Анкары и Еревана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" саммита ШОС в Китае, обсудил шаги по расширению РИА Новости, 01.09.2025
АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" саммита ШОС в Китае, обсудил шаги по расширению сотрудничества Анкары и Еревана. "В ходе встречи были обсуждены отношения между Турцией и Арменией в свете шагов, предпринятых для обеспечения прочной стабильности и мира на Южном Кавказе", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган выразил удовлетворение ходом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и заявил, что Турция поддерживает мир, стабильность и развитие в регионе и будет продолжать вносить свой вклад в этот процесс. "Президент Эрдоган заявил об оценке шагов, направленных на расширение сотрудничества между Турцией и Арменией", - отмечено в сообщении.
Эрдоган и Пашинян обсудили сотрудничество Анкары и Еревана

Эрдоган и Пашинян обсудили сотрудничество Турции и Армении на полях саммита ШОС

© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency/Murat KulaПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган "на полях" саммита ШОС в Китае
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган "на полях" саммита ШОС в Китае
АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" саммита ШОС в Китае, обсудил шаги по расширению сотрудничества Анкары и Еревана.
"В ходе встречи были обсуждены отношения между Турцией и Арменией в свете шагов, предпринятых для обеспечения прочной стабильности и мира на Южном Кавказе", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган выразил удовлетворение ходом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и заявил, что Турция поддерживает мир, стабильность и развитие в регионе и будет продолжать вносить свой вклад в этот процесс.
"Президент Эрдоган заявил об оценке шагов, направленных на расширение сотрудничества между Турцией и Арменией", - отмечено в сообщении.
Путин анонсировал заседание глав правительств стран ШОС
Путин анонсировал заседание глав правительств стран ШОС
