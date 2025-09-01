https://ria.ru/20250901/sotrudnichestvo-2038764805.html
Эрдоган и Пашинян обсудили сотрудничество Анкары и Еревана
АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" саммита ШОС в Китае, обсудил шаги по расширению сотрудничества Анкары и Еревана. "В ходе встречи были обсуждены отношения между Турцией и Арменией в свете шагов, предпринятых для обеспечения прочной стабильности и мира на Южном Кавказе", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган выразил удовлетворение ходом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и заявил, что Турция поддерживает мир, стабильность и развитие в регионе и будет продолжать вносить свой вклад в этот процесс. "Президент Эрдоган заявил об оценке шагов, направленных на расширение сотрудничества между Турцией и Арменией", - отмечено в сообщении.
