В Приангарье рассказали о ситуации со скорой помощью в Байкальске
Модестов: скорую помощь в Байкальске оказывают сотрудники Слюдянской болницы
Врач скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 1 сен - РИА Новости. Скорая помощь оказывается в полном объеме жителям Байкальска, где уволились два медика, на вызовы выезжают сотрудники отделения Слюдянской районной больницы, работающие непосредственно в Байкальске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области в своем Telegram-канале со ссылкой на министра здравоохранения Андрея Модестова.
В Слюдянский район по поручению губернатора региона Игоря Кобзева выехал Модестов, после того как в СМИ появились сообщения, что в городе Байкальске с населением около 13 тысяч человек уволились врачи скорой помощи. Министр подтвердил, что в июне по семейным обстоятельствам в городе уволились врач и фельдшер.
"В этот период оказание помощи не прекращалось. Также в августе приняли на работу фельдшера, и двое сотрудников, находящихся в декретном отпуске, планируют приступить к работе в конце сентября… Жителям города Байкальска скорую медицинскую помощь оказывают в полном объёме. В частности, на вызовы к жителям города Байкальска выезжают сотрудники отделения скорой медицинской помощи Слюдянской районной больницы, работающие на базе отделения Байкальской городской больницы", - сообщил Модестов.
Он пояснил, что Байкальская городская больница входит в состав Слюдянской районной больницы и такая организация помощи не противоречит нормативам.