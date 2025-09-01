https://ria.ru/20250901/sidney-2038829802.html

Протаранившему ворота генконсульства России в Сиднее предъявили обвинения

Протаранившему ворота генконсульства России в Сиднее предъявили обвинения - РИА Новости, 01.09.2025

Протаранившему ворота генконсульства России в Сиднее предъявили обвинения

Мужчина, протаранивший ворота генконсульства РФ в Сиднее, обвиняется в незаконном проникновении, сопротивлении полиции и порче имущества, говорится в заявлении... РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мужчина, протаранивший ворота генконсульства РФ в Сиднее, обвиняется в незаконном проникновении, сопротивлении полиции и порче имущества, говорится в заявлении местной полиции. Ранее российское генконсульство сообщило, что мужчина, протаранивший на автомобиле ворота генконсульства РФ в Сиднее, был задержан и арестован. Согласно сообщению, 1 сентября неизвестный водитель на внедорожнике, не подчинившись требованию полиции разблокировать въезд в генконсульство и выйти из машины, преднамеренно протаранил ворота учреждения. Сотрудники генконсульства не пострадали, диппредставительство продолжает работать в штатном режиме. "Тридцатидевятилетний мужчина обвиняется в проникновении на огороженную территорию без законного основания, использовании оружия для препятствовании расследованию полиции, ...уничтожении или повреждении имущества, ...сопротивлении полицейскому", - говорится в сообщении на сайте полиции. Как уточняется, у задержанного при себе был нож.Согласно правоохранителям, мужчина через ограждение проник на территорию генконсульства, затем вернулся к транспортному средству и протаранил ворота. Отмечается, что двое правоохранителей получили легкие ранения. "Ему было отказано в возможности выплаты залога, он появится в... суде... завтра", - сообщили в полиции.

россия

сидней

2025

Новости

