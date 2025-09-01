https://ria.ru/20250901/sidney-2038829802.html
Протаранившему ворота генконсульства России в Сиднее предъявили обвинения
Протаранившему ворота генконсульства России в Сиднее предъявили обвинения - РИА Новости, 01.09.2025
Протаранившему ворота генконсульства России в Сиднее предъявили обвинения
Мужчина, протаранивший ворота генконсульства РФ в Сиднее, обвиняется в незаконном проникновении, сопротивлении полиции и порче имущества, говорится в заявлении... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:44:00+03:00
2025-09-01T12:44:00+03:00
2025-09-01T14:30:00+03:00
россия
сидней
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038736297_2:0:795:446_1920x0_80_0_0_b2f7f0ad0e0d236463eb14dfaa7f8afe.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мужчина, протаранивший ворота генконсульства РФ в Сиднее, обвиняется в незаконном проникновении, сопротивлении полиции и порче имущества, говорится в заявлении местной полиции. Ранее российское генконсульство сообщило, что мужчина, протаранивший на автомобиле ворота генконсульства РФ в Сиднее, был задержан и арестован. Согласно сообщению, 1 сентября неизвестный водитель на внедорожнике, не подчинившись требованию полиции разблокировать въезд в генконсульство и выйти из машины, преднамеренно протаранил ворота учреждения. Сотрудники генконсульства не пострадали, диппредставительство продолжает работать в штатном режиме. "Тридцатидевятилетний мужчина обвиняется в проникновении на огороженную территорию без законного основания, использовании оружия для препятствовании расследованию полиции, ...уничтожении или повреждении имущества, ...сопротивлении полицейскому", - говорится в сообщении на сайте полиции. Как уточняется, у задержанного при себе был нож.Согласно правоохранителям, мужчина через ограждение проник на территорию генконсульства, затем вернулся к транспортному средству и протаранил ворота. Отмечается, что двое правоохранителей получили легкие ранения. "Ему было отказано в возможности выплаты залога, он появится в... суде... завтра", - сообщили в полиции.
https://ria.ru/20250821/napadeniya-2036770649.html
россия
сидней
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038736297_127:0:722:446_1920x0_80_0_0_321d16eff22293add92f806003e2c9c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сидней, в мире
Протаранившему ворота генконсульства России в Сиднее предъявили обвинения
Протаранившего ворота генконсульства РФ в Сиднее обвинили в порче имущества
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мужчина, протаранивший ворота генконсульства РФ в Сиднее, обвиняется в незаконном проникновении, сопротивлении полиции и порче имущества, говорится в заявлении местной полиции.
Ранее российское генконсульство сообщило, что мужчина, протаранивший на автомобиле ворота генконсульства РФ
в Сиднее
, был задержан и арестован. Согласно сообщению, 1 сентября неизвестный водитель на внедорожнике, не подчинившись требованию полиции разблокировать въезд в генконсульство и выйти из машины, преднамеренно протаранил ворота учреждения. Сотрудники генконсульства не пострадали, диппредставительство продолжает работать в штатном режиме.
"Тридцатидевятилетний мужчина обвиняется в проникновении на огороженную территорию без законного основания, использовании оружия для препятствовании расследованию полиции, ...уничтожении или повреждении имущества, ...сопротивлении полицейскому", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Как уточняется, у задержанного при себе был нож.
Согласно правоохранителям, мужчина через ограждение проник на территорию генконсульства, затем вернулся к транспортному средству и протаранил ворота. Отмечается, что двое правоохранителей получили легкие ранения.
"Ему было отказано в возможности выплаты залога, он появится в... суде... завтра", - сообщили в полиции.