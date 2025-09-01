https://ria.ru/20250901/sidnej-2038790429.html
В Сиднее обезвредили мужчину, протаранившего ворота генконсульства России
В Сиднее обезвредили мужчину, протаранившего ворота генконсульства России - РИА Новости, 01.09.2025
В Сиднее обезвредили мужчину, протаранившего ворота генконсульства России
Мужчина, протаранивший на автомобиле ворота генконсульства РФ в Сиднее, был задержан и арестован, сообщает российское генконсульство. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мужчина, протаранивший на автомобиле ворота генконсульства РФ в Сиднее, был задержан и арестован, сообщает российское генконсульство. "Благодаря слаженным действиям австралийских компетентных органов нарушителя удалось оперативно обезвредить. Он арестован и дает показания на предмет мотивов своих действий", - говорится в сообщении генконсульства, размещенном в его Telegram-канале. Согласно сообщению, 1 сентября неизвестный водитель на внедорожнике, не подчинившись требованию полиции разблокировать въезд в генконсульство и выйти из машины, преднамеренно протаранил ворота учреждения. Сотрудники генконсульства не пострадали, диппредставительство продолжает работать в штатном режиме. Отмечается, что сотрудники российского загранучреждения находятся в тесном сотрудничестве с отделом защиты дипломатических миссий Австралийской Федеральной полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Ранее телеканал 9News сообщал, что в понедельник машина протаранила ворота консульства РФ в Сиднее. В результате один полицейский получил травму руки, 39-летний подозреваемый арестован.
