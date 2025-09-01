Рейтинг@Mail.ru
В кулуарах саммита ШОС обсуждали кризис на Украине, заявил Ушаков
17:12 01.09.2025 (обновлено: 17:24 01.09.2025)
В кулуарах саммита ШОС обсуждали кризис на Украине, заявил Ушаков
Тема украинского кризиса обсуждалась в кулуарах саммита ШОС в китайском Тяньцзине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
в мире
украина
шос
юрий ушаков
саммит шос в китае в 2025 году
владимир путин
павел зарубин
иран
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Тема украинского кризиса обсуждалась в кулуарах саммита ШОС в китайском Тяньцзине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.&quot;На саммите, насколько я помню, только наш президент (Владимир Путин - ред.) затронул эту тему - на саммите ШОС. А так, я не слышал больше в других выступлениях. А в кулуарах это, естественно, обсуждалось&quot;, - сказал Ушаков журналисту телеканала &quot;Россия 1&quot; Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, насколько подробно тема украинского кризиса обсуждалась на саммите ШОС и в кулуарах.Российский лидер в понедельник провел ряд двусторонних встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
украина
иран
индия
россия
в мире, украина, шос, юрий ушаков, саммит шос в китае в 2025 году, владимир путин, павел зарубин, иран, индия, россия
В мире, Украина, ШОС, Юрий Ушаков, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Владимир Путин, Павел Зарубин, Иран, Индия, Россия
Ушаков: тему украинского кризиса обсуждали в кулуарах саммита ШОС в Тяньцзине

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Тема украинского кризиса обсуждалась в кулуарах саммита ШОС в китайском Тяньцзине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"На саммите, насколько я помню, только наш президент (Владимир Путин - ред.) затронул эту тему - на саммите ШОС. А так, я не слышал больше в других выступлениях. А в кулуарах это, естественно, обсуждалось", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, насколько подробно тема украинского кризиса обсуждалась на саммите ШОС и в кулуарах.

Российский лидер в понедельник провел ряд двусторонних встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
