https://ria.ru/20250901/shos-2038804688.html
Си Цзиньпин призвал страны ШОС оставаться силой стабильности
Си Цзиньпин призвал страны ШОС оставаться силой стабильности - РИА Новости, 01.09.2025
Си Цзиньпин призвал страны ШОС оставаться силой стабильности
Страны Шанхайской организации сотрудничества должны оставаться силой стабильности в турбулентном мире, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T11:23:00+03:00
2025-09-01T11:23:00+03:00
2025-09-01T12:29:00+03:00
в мире
си цзиньпин
саммит шос в китае в 2025 году
китай
индия
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038751154_0:88:3484:2048_1920x0_80_0_0_9724cc6263524342ecf0ab676e1784fb.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества должны оставаться силой стабильности в турбулентном мире, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на заседании в формате "ШОС плюс"."В условиях, когда невиданные за столетие значительные изменения ускоряются в мире, Шанхайская организация сотрудничества должна играть ведущую роль и подавать пример в реализации инициативы глобального управления", - сказал Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что страны объединения "должны использовать "силу ШОС", чтобы внести свой вклад в поддержание мира и стабильности во всём мире"."Мы должны в полной мере реализовать роль недавно созданных Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотического центра ШОС, чтобы сформировать региональное сообщество безопасности и непоколебимо выступать в качестве стабилизирующей силы в турбулентном мире", - добавил Си Цзиньпин.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250901/strany-2038792716.html
китай
индия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038751154_559:0:3290:2048_1920x0_80_0_0_ca64b135b242416a99cc4666af713b26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, саммит шос в китае в 2025 году, китай, индия, иран
В мире, Си Цзиньпин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Китай, Индия, Иран
Си Цзиньпин призвал страны ШОС оставаться силой стабильности
Си Цзиньпин: страны ШОС должны быть силой стабильности в турбулентном мире