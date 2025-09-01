https://ria.ru/20250901/shos-2038804688.html

Си Цзиньпин призвал страны ШОС оставаться силой стабильности

Си Цзиньпин призвал страны ШОС оставаться силой стабильности - РИА Новости, 01.09.2025

Си Цзиньпин призвал страны ШОС оставаться силой стабильности

01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества должны оставаться силой стабильности в турбулентном мире, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на заседании в формате "ШОС плюс"."В условиях, когда невиданные за столетие значительные изменения ускоряются в мире, Шанхайская организация сотрудничества должна играть ведущую роль и подавать пример в реализации инициативы глобального управления", - сказал Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что страны объединения "должны использовать "силу ШОС", чтобы внести свой вклад в поддержание мира и стабильности во всём мире"."Мы должны в полной мере реализовать роль недавно созданных Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотического центра ШОС, чтобы сформировать региональное сообщество безопасности и непоколебимо выступать в качестве стабилизирующей силы в турбулентном мире", - добавил Си Цзиньпин.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

