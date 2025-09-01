https://ria.ru/20250901/shos-2038791640.html
ШОС привержена становлению Афганистана в качестве независимого государства
ШОС привержена становлению Афганистана в качестве независимого государства - РИА Новости, 01.09.2025
ШОС привержена становлению Афганистана в качестве независимого государства
Страны ШОС привержены становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:25:00+03:00
2025-09-01T10:25:00+03:00
2025-09-01T10:25:00+03:00
шос
афганистан
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038773251_0:87:3222:1899_1920x0_80_0_0_dd0aed6349780308dc1f65a64ae4c665.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны ШОС привержены становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены, подтверждая приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, выразили готовность поддерживать усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в этой стране", - говорится в декларации. Участники заседания подчеркнули, что "формирование инклюзивного правительства с широким участием представителей всех этнополитических групп афганского общества является единственным путем к достижению прочного мира и стабильности в этой стране".
https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038773251_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_cf55c7a68fd0dbcebac16bd22cf7c97b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, афганистан, в мире, саммит шос в китае в 2025 году
ШОС, Афганистан, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
ШОС привержена становлению Афганистана в качестве независимого государства
Члены ШОС привержены становлению Афганистана в качестве независимого государства
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны ШОС привержены становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены, подтверждая приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, выразили готовность поддерживать усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в этой стране", - говорится в декларации.
Участники заседания подчеркнули, что "формирование инклюзивного правительства с широким участием представителей всех этнополитических групп афганского общества является единственным путем к достижению прочного мира и стабильности в этой стране".