ШОС привержена становлению Афганистана в качестве независимого государства

Страны ШОС привержены становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны ШОС привержены становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены, подтверждая приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, выразили готовность поддерживать усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в этой стране", - говорится в декларации. Участники заседания подчеркнули, что "формирование инклюзивного правительства с широким участием представителей всех этнополитических групп афганского общества является единственным путем к достижению прочного мира и стабильности в этой стране".

