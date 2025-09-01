Страны ШОС выступили против милитаризации сферы ИКТ
Страны ШОС категорически выступили против милитаризации сферы ИКТ
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества категорически выступают против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены, выражая озабоченность возрастающими рисками в области информационной безопасности, выступают категорически против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий и создания угроз безопасности критической информационной инфраструктуры", - говорится в документе.
Кроме того, в документе говорится о том, что одностороннее наращивание рядом стран систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на безопасность.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
