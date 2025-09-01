Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС выступили против милитаризации сферы ИКТ - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/shos-2038790708.html
Страны ШОС выступили против милитаризации сферы ИКТ
Страны ШОС выступили против милитаризации сферы ИКТ - РИА Новости, 01.09.2025
Страны ШОС выступили против милитаризации сферы ИКТ
Страны Шанхайской организации сотрудничества категорически выступают против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий, говорится в... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:20:00+03:00
2025-09-01T10:20:00+03:00
в мире
индия
иран
казахстан
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038366893_0:144:3001:1832_1920x0_80_0_0_a627c2d9efe7de5f6fd3ce23a2d90eb3.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества категорически выступают против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС."Государства-члены, выражая озабоченность возрастающими рисками в области информационной безопасности, выступают категорически против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий и создания угроз безопасности критической информационной инфраструктуры", - говорится в документе.Кроме того, в документе говорится о том, что одностороннее наращивание рядом стран систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на безопасность.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html
индия
иран
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038366893_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_acdac372bfb6fbf2bc2a87117bf1742f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, иран, казахстан, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Индия, Иран, Казахстан, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Страны ШОС выступили против милитаризации сферы ИКТ

Страны ШОС категорически выступили против милитаризации сферы ИКТ

© AP Photo / Rafiq MaqboolСимволика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества категорически выступают против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены, выражая озабоченность возрастающими рисками в области информационной безопасности, выступают категорически против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий и создания угроз безопасности критической информационной инфраструктуры", - говорится в документе.
Кроме того, в документе говорится о том, что одностороннее наращивание рядом стран систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на безопасность.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Евразия без Запада: Китай покажет новый мир
30 августа, 08:00
 
В миреИндияИранКазахстанШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала