Страны ШОС осудили односторонее наращивание странами систем ПРО

Страны ШОС осудили односторонее наращивание странами систем ПРО - РИА Новости, 01.09.2025

Страны ШОС осудили односторонее наращивание странами систем ПРО

Одностороннее наращивание рядом стран систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на безопасность, говорится в Тяньцзиньской... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T10:18:00+03:00

2025-09-01T10:18:00+03:00

2025-09-01T10:18:00+03:00

в мире

саммит шос в китае в 2025 году

китай

шос

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Одностороннее наращивание рядом стран систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на безопасность, говорится в Тяньцзиньской декларации, опубликованной на сайте Шанхайской организации сотрудничества. "Государства-члены вновь отмечают, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в тексте.

китай

