Страны ШОС осудили односторонее наращивание странами систем ПРО - РИА Новости, 01.09.2025
10:18 01.09.2025
Страны ШОС осудили односторонее наращивание странами систем ПРО
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
китай
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Одностороннее наращивание рядом стран систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на безопасность, говорится в Тяньцзиньской декларации, опубликованной на сайте Шанхайской организации сотрудничества. "Государства-члены вновь отмечают, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в тексте.
китай
в мире, саммит шос в китае в 2025 году, китай, шос
В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Китай, ШОС
© AP Photo / Rafiq MaqboolСимволика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Одностороннее наращивание рядом стран систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на безопасность, говорится в Тяньцзиньской декларации, опубликованной на сайте Шанхайской организации сотрудничества.
"Государства-члены вновь отмечают, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в тексте.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества в Астане - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
28 августа, 17:21
 
В мире
 
 
