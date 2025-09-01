https://ria.ru/20250901/shos-2038789680.html
Страны ШОС осудили односторонее наращивание странами систем ПРО
Страны ШОС осудили односторонее наращивание странами систем ПРО - РИА Новости, 01.09.2025
Страны ШОС осудили односторонее наращивание странами систем ПРО
Одностороннее наращивание рядом стран систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на безопасность, говорится в Тяньцзиньской... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Одностороннее наращивание рядом стран систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на безопасность, говорится в Тяньцзиньской декларации, опубликованной на сайте Шанхайской организации сотрудничества. "Государства-члены вновь отмечают, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в тексте.
Страны ШОС осудили односторонее наращивание странами систем ПРО
