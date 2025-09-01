https://ria.ru/20250901/shos-2038782942.html
ШОС назвала избавление грядущих поколений от войны своей ответственностью
ШОС назвала избавление грядущих поколений от войны своей ответственностью - РИА Новости, 01.09.2025
ШОС назвала избавление грядущих поколений от войны своей ответственностью
Страны ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны назвали своей солидарной ответственностью избавление грядущих поколений от бедствий войны. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:57:00+03:00
2025-09-01T09:57:00+03:00
2025-09-01T09:57:00+03:00
в мире
тяньцзинь
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038746507_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_8d423eac90a92fcd24a4cd36d21ad42a.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны назвали своей солидарной ответственностью избавление грядущих поколений от бедствий войны. В заявлении ШОС отмечается, что к Победе во Второй мировой войне привели усилия всех стран и народов, которые объединились в борьбе с общей угрозой. "Сегодня наша солидарная ответственность перед прошлым и будущим – избавить грядущие поколения от бедствий войны, сделать всё, чтобы не допустить повторения страшных трагедий", - говорится в заявлении. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
https://ria.ru/20250901/shos--2038780068.html
https://ria.ru/20250901/shos-2038779424.html
тяньцзинь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038746507_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_dd8f5a0586be7b293cd2bc26c14cd717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тяньцзинь, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Тяньцзинь, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
ШОС назвала избавление грядущих поколений от войны своей ответственностью
Страны ШОС назвали своей ответственностью избавление грядущих поколений от войны