ШОС назвала избавление грядущих поколений от войны своей ответственностью

ШОС назвала избавление грядущих поколений от войны своей ответственностью

2025-09-01T09:57:00+03:00

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны назвали своей солидарной ответственностью избавление грядущих поколений от бедствий войны. В заявлении ШОС отмечается, что к Победе во Второй мировой войне привели усилия всех стран и народов, которые объединились в борьбе с общей угрозой. "Сегодня наша солидарная ответственность перед прошлым и будущим – избавить грядущие поколения от бедствий войны, сделать всё, чтобы не допустить повторения страшных трагедий", - говорится в заявлении. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

