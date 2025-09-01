Рейтинг@Mail.ru
09:57 01.09.2025
ШОС назвала избавление грядущих поколений от войны своей ответственностью
Страны ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны назвали своей солидарной ответственностью избавление грядущих поколений от бедствий войны.
в мире
тяньцзинь
шос
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны назвали своей солидарной ответственностью избавление грядущих поколений от бедствий войны. В заявлении ШОС отмечается, что к Победе во Второй мировой войне привели усилия всех стран и народов, которые объединились в борьбе с общей угрозой. "Сегодня наша солидарная ответственность перед прошлым и будущим – избавить грядущие поколения от бедствий войны, сделать всё, чтобы не допустить повторения страшных трагедий", - говорится в заявлении. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
в мире, тяньцзинь, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Тяньцзинь, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Саммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны назвали своей солидарной ответственностью избавление грядущих поколений от бедствий войны.
В заявлении ШОС отмечается, что к Победе во Второй мировой войне привели усилия всех стран и народов, которые объединились в борьбе с общей угрозой.
"Сегодня наша солидарная ответственность перед прошлым и будущим – избавить грядущие поколения от бедствий войны, сделать всё, чтобы не допустить повторения страшных трагедий", - говорится в заявлении.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
В миреТяньцзиньШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
