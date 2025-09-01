Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС выступили против блоковых подходов к решению проблем - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/shos-2038780665.html
Страны ШОС выступили против блоковых подходов к решению проблем
Страны ШОС выступили против блоковых подходов к решению проблем - РИА Новости, 01.09.2025
Страны ШОС выступили против блоковых подходов к решению проблем
Страны Шанхайской организации сотрудничества придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного развития,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:50:00+03:00
2025-09-01T09:50:00+03:00
шос
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038773251_0:87:3222:1899_1920x0_80_0_0_dd0aed6349780308dc1f65a64ae4c665.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ(Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного развития, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены, подтверждая приверженность целям и принципам Хартии ШОС, будут и далее действовать в соответствии с "Шанхайским духом", воплощающим взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию, а также последовательно углублять сотрудничество во имя безопасности, стабильности и устойчивого развития региона ШОС", - говорится в тексте декларации. Отмечается, что "государства-члены придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития".
https://ria.ru/20250901/shos-2038766771.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038773251_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_cf55c7a68fd0dbcebac16bd22cf7c97b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шос, в мире, саммит шос в китае в 2025 году
ШОС, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Страны ШОС выступили против блоковых подходов к решению проблем

ШОС выступила против блоковых и конфронтационных подходов к решению проблем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ(Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного развития, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены, подтверждая приверженность целям и принципам Хартии ШОС, будут и далее действовать в соответствии с "Шанхайским духом", воплощающим взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию, а также последовательно углублять сотрудничество во имя безопасности, стабильности и устойчивого развития региона ШОС", - говорится в тексте декларации.
Отмечается, что "государства-члены придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин рассказал о гуманитарных связях стран ШОС
08:29
 
ШОСВ миреСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала