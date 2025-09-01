Страны ШОС выступили против блоковых подходов к решению проблем

https://ria.ru/20250901/shos-2038780665.html

ТЯНЬЦЗИНЬ(Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного развития, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены, подтверждая приверженность целям и принципам Хартии ШОС, будут и далее действовать в соответствии с "Шанхайским духом", воплощающим взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию, а также последовательно углублять сотрудничество во имя безопасности, стабильности и устойчивого развития региона ШОС", - говорится в тексте декларации. Отмечается, что "государства-члены придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития".

