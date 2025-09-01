https://ria.ru/20250901/shos-2038780665.html
Страны ШОС выступили против блоковых подходов к решению проблем
Страны ШОС выступили против блоковых подходов к решению проблем - РИА Новости, 01.09.2025
Страны ШОС выступили против блоковых подходов к решению проблем
Страны Шанхайской организации сотрудничества придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного развития,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:50:00+03:00
2025-09-01T09:50:00+03:00
2025-09-01T09:50:00+03:00
шос
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038773251_0:87:3222:1899_1920x0_80_0_0_dd0aed6349780308dc1f65a64ae4c665.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ(Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного развития, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены, подтверждая приверженность целям и принципам Хартии ШОС, будут и далее действовать в соответствии с "Шанхайским духом", воплощающим взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию, а также последовательно углублять сотрудничество во имя безопасности, стабильности и устойчивого развития региона ШОС", - говорится в тексте декларации. Отмечается, что "государства-члены придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития".
https://ria.ru/20250901/shos-2038766771.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038773251_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_cf55c7a68fd0dbcebac16bd22cf7c97b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, в мире, саммит шос в китае в 2025 году
ШОС, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Страны ШОС выступили против блоковых подходов к решению проблем
ШОС выступила против блоковых и конфронтационных подходов к решению проблем