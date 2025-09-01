https://ria.ru/20250901/shos-2038779424.html

Страны ШОС призвали беречь память об уроках Второй мировой войны

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества призывают беречь историческую память о героическом подвиге народов и уроках Второй мировой войны, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "2025 год проходит под знаком 80-летия Победы во Второй мировой войне и создания Организации Объединенных Наций (ООН). Великая Победа, которая стала возможной благодаря сплочению народов всех миролюбивых стран в противостоянии нацизму, фашизму и милитаризму определила дальнейший ход мировой истории, создала условия для формирования устойчивой системы международных отношений, гарантирующей мирное развитие человечества", - говорится в тексте декларации, опубликованной на официальном сайте организации. В ней отмечается, что государства-члены призывают беречь историческую память о героическом подвиге народов и уроках Второй мировой войны.

