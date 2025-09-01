Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС призвали беречь память об уроках Второй мировой войны - РИА Новости, 01.09.2025
09:43 01.09.2025
Страны ШОС призвали беречь память об уроках Второй мировой войны
Страны ШОС призвали беречь память об уроках Второй мировой войны - РИА Новости, 01.09.2025
Страны ШОС призвали беречь память об уроках Второй мировой войны
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества призывают беречь историческую память о героическом подвиге народов и уроках Второй мировой войны, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "2025 год проходит под знаком 80-летия Победы во Второй мировой войне и создания Организации Объединенных Наций (ООН). Великая Победа, которая стала возможной благодаря сплочению народов всех миролюбивых стран в противостоянии нацизму, фашизму и милитаризму определила дальнейший ход мировой истории, создала условия для формирования устойчивой системы международных отношений, гарантирующей мирное развитие человечества", - говорится в тексте декларации, опубликованной на официальном сайте организации. В ней отмечается, что государства-члены призывают беречь историческую память о героическом подвиге народов и уроках Второй мировой войны.
Страны ШОС призвали беречь память об уроках Второй мировой войны

Страны ШОС призвали беречь память о подвиге народов и уроках II мировой войны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества призывают беречь историческую память о героическом подвиге народов и уроках Второй мировой войны, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
"2025 год проходит под знаком 80-летия Победы во Второй мировой войне и создания Организации Объединенных Наций (ООН). Великая Победа, которая стала возможной благодаря сплочению народов всех миролюбивых стран в противостоянии нацизму, фашизму и милитаризму определила дальнейший ход мировой истории, создала условия для формирования устойчивой системы международных отношений, гарантирующей мирное развитие человечества", - говорится в тексте декларации, опубликованной на официальном сайте организации.
В ней отмечается, что государства-члены призывают беречь историческую память о героическом подвиге народов и уроках Второй мировой войны.
Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Члены ШОС отметили, что победа в мировой войне достигнута сплочением стран
09:16
 
ООН ШОС В мире Саммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
