https://ria.ru/20250901/shos-2038779424.html
Страны ШОС призвали беречь память об уроках Второй мировой войны
Страны ШОС призвали беречь память об уроках Второй мировой войны - РИА Новости, 01.09.2025
Страны ШОС призвали беречь память об уроках Второй мировой войны
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества призывают беречь историческую память о героическом подвиге народов и уроках Второй мировой войны,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:43:00+03:00
2025-09-01T09:43:00+03:00
2025-09-01T09:43:00+03:00
оон
шос
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038773251_0:87:3222:1899_1920x0_80_0_0_dd0aed6349780308dc1f65a64ae4c665.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества призывают беречь историческую память о героическом подвиге народов и уроках Второй мировой войны, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "2025 год проходит под знаком 80-летия Победы во Второй мировой войне и создания Организации Объединенных Наций (ООН). Великая Победа, которая стала возможной благодаря сплочению народов всех миролюбивых стран в противостоянии нацизму, фашизму и милитаризму определила дальнейший ход мировой истории, создала условия для формирования устойчивой системы международных отношений, гарантирующей мирное развитие человечества", - говорится в тексте декларации, опубликованной на официальном сайте организации. В ней отмечается, что государства-члены призывают беречь историческую память о героическом подвиге народов и уроках Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250901/shos-2038771771.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038773251_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_cf55c7a68fd0dbcebac16bd22cf7c97b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, шос, в мире, саммит шос в китае в 2025 году
ООН, ШОС, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Страны ШОС призвали беречь память об уроках Второй мировой войны
Страны ШОС призвали беречь память о подвиге народов и уроках II мировой войны