ШОС наращивает влияние в международных вопросах, заявил Путин

2025-09-01T07:17:00+03:00

в мире

шос

саммит шос в китае в 2025 году

россия

владимир путин

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) последовательно наращивает влияние в решении международных вопросов, заявил президент России Владимир Путин."Наша организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности", - сказал Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС.

