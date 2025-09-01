https://ria.ru/20250901/shos-2038759000.html
ШОС наращивает влияние в международных вопросах, заявил Путин
ШОС наращивает влияние в международных вопросах, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2025
ШОС наращивает влияние в международных вопросах, заявил Путин
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) последовательно наращивает влияние в решении международных вопросов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T07:17:00+03:00
2025-09-01T07:17:00+03:00
2025-09-01T07:28:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) последовательно наращивает влияние в решении международных вопросов, заявил президент России Владимир Путин."Наша организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности", - сказал Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС.
россия
ШОС наращивает влияние в международных вопросах, заявил Путин
Путин заявил, что ШОС наращивает влияние в решении международных вопросов