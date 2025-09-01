https://ria.ru/20250901/shos-2038758387.html
Путин рассказал о развитии сотрудничества в ШОС
Путин рассказал о развитии сотрудничества в ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Путин рассказал о развитии сотрудничества в ШОС
Темпы развития сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) впечатляют, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T07:13:00+03:00
2025-09-01T07:13:00+03:00
2025-09-01T07:31:00+03:00
саммит шос в китае в 2025 году
владимир путин
россия
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Темпы развития сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) впечатляют, заявил президент РФ Владимир Путин."Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют. Например, средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом (2024 - ред.) году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Поступательно растет и встречная торговля. Все это выше мировых показателей", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
россия
2025
Путин: темпы развития сотрудничества в рамках ШОС впечатляют
Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС впечатляют, отметил Путин.
Путин рассказал о развитии сотрудничества в ШОС
Путин заявил, что темпы развития сотрудничества в ШОС впечатляют