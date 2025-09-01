Рейтинг@Mail.ru
07:13 01.09.2025
Путин рассказал о развитии сотрудничества в ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Темпы развития сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) впечатляют, заявил президент РФ Владимир Путин."Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют. Например, средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом (2024 - ред.) году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Поступательно растет и встречная торговля. Все это выше мировых показателей", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
шос, саммит шос в китае в 2025 году, в мире, владимир путин, россия
ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, В мире, Владимир Путин, Россия
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Темпы развития сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) впечатляют, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют. Например, средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом (2024 - ред.) году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Поступательно растет и встречная торговля. Все это выше мировых показателей", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
ШОССаммит ШОС в Китае в 2025 годуВ миреВладимир ПутинРоссия
 
 
