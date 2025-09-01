https://ria.ru/20250901/shos-2038755487.html

Лукашенко призвал создать общее научно-инновационное пространство ШОС

Лукашенко призвал создать общее научно-инновационное пространство ШОС - РИА Новости, 01.09.2025

Лукашенко призвал создать общее научно-инновационное пространство ШОС

Белоруссия считает крайне важным создание общего научно-инновационного пространства ШОС, заявил президент Александр Лукашенко, выступая на саммите Шанхайской... РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Белоруссия считает крайне важным создание общего научно-инновационного пространства ШОС, заявил президент Александр Лукашенко, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Как сообщило агентство Белта, Лукашенко отметил, что уже сегодня есть механизмы (от рабочих групп до Межбанковского объединения ШОС), которые могут обеспечить финансирование совместных НИОКР и технологических стартапов. Это особенно актуально, когда инновации становятся ключевым фактором устойчивого роста, считает он. "Беларусь открыта к обмену опытом и реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, медицины, ИТ и прикладных наук", - сказал президент. Лукашенко также отметил важность укрепления связей между странами ШОС в сферах образования, науки и культуры. "Гуманитарное измерение ШОС важно наполнить конкретным содержанием и новыми возможностями", - сказал он.Президент Белоруссии предложил создать полноценную региональную образовательную платформу, например, на основе Университета ШОС, и на этой площадке через программы организации формировать поколение специалистов - людей, знающих друг друга, уважающих культурные особенности и достижения стран-партнеров."То есть своего рода "народных дипломатов", которые помогут культивировать на межличностном уровне атмосферу доверия, сформированную лидерами стран "шанхайской семьи", - сказал глава государства.

белоруссия

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

