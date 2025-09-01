Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал создать общее научно-инновационное пространство ШОС
06:50 01.09.2025 (обновлено: 06:56 01.09.2025)
Лукашенко призвал создать общее научно-инновационное пространство ШОС
в мире
белоруссия
александр лукашенко
шос
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Белоруссия считает крайне важным создание общего научно-инновационного пространства ШОС, заявил президент Александр Лукашенко, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Как сообщило агентство Белта, Лукашенко отметил, что уже сегодня есть механизмы (от рабочих групп до Межбанковского объединения ШОС), которые могут обеспечить финансирование совместных НИОКР и технологических стартапов. Это особенно актуально, когда инновации становятся ключевым фактором устойчивого роста, считает он. "Беларусь открыта к обмену опытом и реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, медицины, ИТ и прикладных наук", - сказал президент. Лукашенко также отметил важность укрепления связей между странами ШОС в сферах образования, науки и культуры. "Гуманитарное измерение ШОС важно наполнить конкретным содержанием и новыми возможностями", - сказал он.Президент Белоруссии предложил создать полноценную региональную образовательную платформу, например, на основе Университета ШОС, и на этой площадке через программы организации формировать поколение специалистов - людей, знающих друг друга, уважающих культурные особенности и достижения стран-партнеров."То есть своего рода "народных дипломатов", которые помогут культивировать на межличностном уровне атмосферу доверия, сформированную лидерами стран "шанхайской семьи", - сказал глава государства.
в мире, белоруссия, александр лукашенко, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Белоруссия считает крайне важным создание общего научно-инновационного пространства ШОС, заявил президент Александр Лукашенко, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.
Как сообщило агентство Белта, Лукашенко отметил, что уже сегодня есть механизмы (от рабочих групп до Межбанковского объединения ШОС), которые могут обеспечить финансирование совместных НИОКР и технологических стартапов. Это особенно актуально, когда инновации становятся ключевым фактором устойчивого роста, считает он.
"Беларусь открыта к обмену опытом и реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, медицины, ИТ и прикладных наук", - сказал президент.
Лукашенко также отметил важность укрепления связей между странами ШОС в сферах образования, науки и культуры. "Гуманитарное измерение ШОС важно наполнить конкретным содержанием и новыми возможностями", - сказал он.
Президент Белоруссии предложил создать полноценную региональную образовательную платформу, например, на основе Университета ШОС, и на этой площадке через программы организации формировать поколение специалистов - людей, знающих друг друга, уважающих культурные особенности и достижения стран-партнеров.
"То есть своего рода "народных дипломатов", которые помогут культивировать на межличностном уровне атмосферу доверия, сформированную лидерами стран "шанхайской семьи", - сказал глава государства.
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
