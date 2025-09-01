Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран ШОС настроены на сотрудничество, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 01.09.2025
06:37 01.09.2025
Лидеры стран ШОС настроены на сотрудничество, заявил глава РФПИ
Лидеры стран ШОС настроены на сотрудничество, заявил глава РФПИ
экономика
россия
европа
тяньцзинь
кирилл дмитриев
шос
российский фонд прямых инвестиций
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Лидеры стран, которые приехали на саммит ШОС, настроены на сотрудничество, что резко контрастирует с раздробленным западным миром, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Вчера была потрясающая картина, когда много стран вместе позитивно сотрудничают, это очень контрастирует с раздробленным западным миром", - сказал Дмитриев журналистам. "Мы видим, что страны настроены на сотрудничество, на совместные проекты, на совместную экономику. Никто никому не мешает, они сотрудничают. И вот этот дух сотрудничества и кооперации, его, безусловно, видит весь мир на фоне того, что есть очень много сил, в том числе в Европе, которые, наоборот, настроены не на сотрудничество", - добавил он. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
россия
европа
тяньцзинь
экономика, россия, европа, тяньцзинь, кирилл дмитриев, шос, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Европа, Тяньцзинь, Кирилл Дмитриев, ШОС, Российский фонд прямых инвестиций
Лидеры стран ШОС настроены на сотрудничество, заявил глава РФПИ

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Лидеры стран, которые приехали на саммит ШОС, настроены на сотрудничество, что резко контрастирует с раздробленным западным миром, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Вчера была потрясающая картина, когда много стран вместе позитивно сотрудничают, это очень контрастирует с раздробленным западным миром", - сказал Дмитриев журналистам.
Товарооборот России и стран ШОС будет расти, заявил глава РФПИ
06:35
"Мы видим, что страны настроены на сотрудничество, на совместные проекты, на совместную экономику. Никто никому не мешает, они сотрудничают. И вот этот дух сотрудничества и кооперации, его, безусловно, видит весь мир на фоне того, что есть очень много сил, в том числе в Европе, которые, наоборот, настроены не на сотрудничество", - добавил он.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
"Единство и решимость". Путин начинает беспрецедентный визит в Китай
Вчера, 00:00
Вчера, 00:00
 
ЭкономикаРоссияЕвропаТяньцзиньКирилл ДмитриевШОСРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
