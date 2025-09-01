Лидеры стран ШОС настроены на сотрудничество, заявил глава РФПИ
Дмитриев заявил, что ситуация в ШОС контрастирует с раздробленным Западом
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Лидеры стран, которые приехали на саммит ШОС, настроены на сотрудничество, что резко контрастирует с раздробленным западным миром, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Вчера была потрясающая картина, когда много стран вместе позитивно сотрудничают, это очень контрастирует с раздробленным западным миром", - сказал Дмитриев журналистам.
"Мы видим, что страны настроены на сотрудничество, на совместные проекты, на совместную экономику. Никто никому не мешает, они сотрудничают. И вот этот дух сотрудничества и кооперации, его, безусловно, видит весь мир на фоне того, что есть очень много сил, в том числе в Европе, которые, наоборот, настроены не на сотрудничество", - добавил он.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.