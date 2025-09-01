Си Цзиньпин рассказал о проектах для нуждающихся стран ШОС

https://ria.ru/20250901/shos-2038749439.html

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Китай планирует реализовать 100 небольших проектов по благосостоянию в нуждающихся государствах-членах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств-членов ШОС."Китай планирует реализовать 100 небольших, но прекрасных проектов по благосостоянию в нуждающихся государствах-членах, предоставить государствам-членам безвозмездную помощь в размере 2 миллиардов юаней в этом году (около 280 миллионов долларов)", - сказал Си Цзиньпин.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

