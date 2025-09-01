https://ria.ru/20250901/shos--2038790605.html
ШОС выступила за сохранение космического пространства свободным от оружия
ШОС выступила за сохранение космического пространства свободным от оружия - РИА Новости, 01.09.2025
ШОС выступила за сохранение космического пространства свободным от оружия
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса. Они подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в декларации.
ШОС выступила за сохранение космического пространства свободным от оружия
