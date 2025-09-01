https://ria.ru/20250901/shos--2038790605.html

ШОС выступила за сохранение космического пространства свободным от оружия

ШОС выступила за сохранение космического пространства свободным от оружия

2025-09-01T10:20:00+03:00

в мире

шос

саммит шос в китае в 2025 году

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса. Они подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в декларации.

