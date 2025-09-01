https://ria.ru/20250901/shos--2038783509.html
Страны ШОС поддержали проведение встречи по климату в Астане
Страны ШОС поддержали проведение встречи по климату в Астане - РИА Новости, 01.09.2025
Страны ШОС поддержали проведение встречи по климату в Астане
Страны Шанхайской организации сотрудничества поддержали предложение провести Встречу высокого уровня ШОС-ЛАГ на тему изменения климата в Астане в октябре,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:01:00+03:00
2025-09-01T10:01:00+03:00
2025-09-01T10:01:00+03:00
лига арабских государств
шос
астана
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038754583_57:0:3696:2047_1920x0_80_0_0_af4cb374c29e6a09d4ba156bcc626336.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества поддержали предложение провести Встречу высокого уровня ШОС-ЛАГ на тему изменения климата в Астане в октябре, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Они (государства-члены ШОС – ред.) выступили за наращивание энергетического взаимодействия с партнерами ШОС по диалогу и поддержали предложение о проведении Встречи высокого уровня ШОС-ЛАГ на тему "Изменение климата и устойчивая энергетика" (город Астана, 3 октября 2025 года)", - говорится в тексте декларации.
https://ria.ru/20250901/shos-2038771644.html
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038754583_513:0:3242:2047_1920x0_80_0_0_ec126e08e0ef1f6934494f08e89ce278.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лига арабских государств, шос, астана, в мире, саммит шос в китае в 2025 году
Лига арабских государств, ШОС, Астана, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Страны ШОС поддержали проведение встречи по климату в Астане
Страны ШОС поддержали проведение встречи по климату в Астане в октябре