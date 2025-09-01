Страны ШОС поддержали проведение встречи по климату в Астане

https://ria.ru/20250901/shos--2038783509.html

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества поддержали предложение провести Встречу высокого уровня ШОС-ЛАГ на тему изменения климата в Астане в октябре, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Они (государства-члены ШОС – ред.) выступили за наращивание энергетического взаимодействия с партнерами ШОС по диалогу и поддержали предложение о проведении Встречи высокого уровня ШОС-ЛАГ на тему "Изменение климата и устойчивая энергетика" (город Астана, 3 октября 2025 года)", - говорится в тексте декларации.

