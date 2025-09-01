Участники ШОС высоко оценили председательство Китая
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Участники саммита ШОС высоко оценили председательство Китая в организации в 2024-2025 годах, говорится в декларации, принятой в ходе саммита в Тяньцзине.
"Государства-члены высоко оценивают итоги председательства Китайской Народной Республики в ШОС в 2024-2025 годах, которое способствовало углублению взаимопонимания, доверия, дружбы и сотрудничества между народами государств-членов и укреплению авторитета организации", - сказано в документе.
Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.