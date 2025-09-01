https://ria.ru/20250901/shos--2038781089.html
Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер
2025-09-01T09:52:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера, противоречащих Уставу ООН и другим нормам международного права, правилам и принципам Всемирной торговой организации, наносящих ущерб интересам обеспечения международной безопасности, включая ее продовольственную и энергетическую составляющие, негативно влияющих на мировую экономику, подрывающих справедливую конкуренцию, препятствующих международному сотрудничеству и достижению Целей устойчивого развития ООН", - говорится в тексте декларации.
