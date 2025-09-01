https://ria.ru/20250901/shos--2038781089.html

Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер

Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер - РИА Новости, 01.09.2025

Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера, говорится в... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T09:52:00+03:00

2025-09-01T09:52:00+03:00

2025-09-01T09:52:00+03:00

всемирная торговая организация (вто)

оон

шос

в мире

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038754583_57:0:3696:2047_1920x0_80_0_0_af4cb374c29e6a09d4ba156bcc626336.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера, противоречащих Уставу ООН и другим нормам международного права, правилам и принципам Всемирной торговой организации, наносящих ущерб интересам обеспечения международной безопасности, включая ее продовольственную и энергетическую составляющие, негативно влияющих на мировую экономику, подрывающих справедливую конкуренцию, препятствующих международному сотрудничеству и достижению Целей устойчивого развития ООН", - говорится в тексте декларации.

https://ria.ru/20250901/shos-2038780665.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирная торговая организация (вто), оон, шос, в мире, саммит шос в китае в 2025 году