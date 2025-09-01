https://ria.ru/20250901/shos--2038780068.html
ШОС отметила необходимость бережно относиться к мемориалам мировой войны
ШОС отметила необходимость бережно относиться к мемориалам мировой войны - РИА Новости, 01.09.2025
ШОС отметила необходимость бережно относиться к мемориалам мировой войны
Члены ШОС указали на необходимость бережно относиться к захоронениям и мемориалам, посвященным общей Победе во Второй мировой войне. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:48:00+03:00
2025-09-01T09:48:00+03:00
2025-09-01T09:48:00+03:00
земля
тяньцзинь
шос
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038754583_57:0:3696:2047_1920x0_80_0_0_af4cb374c29e6a09d4ba156bcc626336.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Члены ШОС указали на необходимость бережно относиться к захоронениям и мемориалам, посвященным общей Победе во Второй мировой войне. "Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед павшими в войне за свободу и мир на Земле. Необходимо бережно относиться к воинским захоронениям и мемориальным комплексам, памятникам и обелискам, олицетворяющим общую Победу", - говорится в заявлении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
https://ria.ru/20250901/shos-2038771771.html
земля
тяньцзинь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038754583_513:0:3242:2047_1920x0_80_0_0_ec126e08e0ef1f6934494f08e89ce278.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, тяньцзинь, шос, в мире, саммит шос в китае в 2025 году, вторая мировая война (1939-1945)
Земля, Тяньцзинь, ШОС, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Вторая мировая война (1939-1945)
ШОС отметила необходимость бережно относиться к мемориалам мировой войны
Страны ШОС отметили необходимость бережно относиться к мемориалам мировой войны