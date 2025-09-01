https://ria.ru/20250901/shos--2038780068.html

ШОС отметила необходимость бережно относиться к мемориалам мировой войны

2025-09-01T09:48:00+03:00

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Члены ШОС указали на необходимость бережно относиться к захоронениям и мемориалам, посвященным общей Победе во Второй мировой войне. "Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед павшими в войне за свободу и мир на Земле. Необходимо бережно относиться к воинским захоронениям и мемориальным комплексам, памятникам и обелискам, олицетворяющим общую Победу", - говорится в заявлении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

