День знаний Костромская область отметила открытием новой школы

КОСТРОМА, 1 сен – РИА Новости. Новая школа открылась в Костроме в День знаний, с праздником учащихся и учителей поздравил губернатор Костромской области Сергей Ситников, сообщила администрация региона. По данным обладминистрации, новую школу на 825 мест сдали в эксплуатацию в этом году в активно развивающемся микрорайоне Костромы – Венеции. Совсем недавно в шаговой доступности здесь открыты детская и взрослая поликлиника. Это принцип комплексной застройки, соблюдения которого требует губернатор - чтобы в развивающихся районах сразу строились соцобъекты, и людям было удобно и комфортно. Как рассказал директор учебного заведения Сергей Чистяков, педагогический состав школы полностью укомплектован. На первую линейку в новой школе пришли 730 ребят. Уже сформировано 26 классов, половина из них - начальная школа. Глава региона, поздравляя костромичей, отметил важность общих усилий в деле воспитания подрастающего поколения. "Мы открываем новую современную школу. Именно здесь нашим детям предстоит сделать свой первый важный выбор: где учиться и кем работать? И я от всей души желаю им, чтобы этот путь был наполнен успехом", - сказал Ситников. Отдельное поздравление он адресовал родителям, отметив, что их поддержка и мудрость значат для детей не меньше, чем уроки в школе. От родителей зависит желание учиться и уважение к педагогам. "Конечно, низкий поклон нашим учителям. Вы выбрали непростое, но самое благодарное дело — работать с детьми. Желаю вам здоровья, терпения и радости от вашего труда. И отдельно — нашим первоклашкам! Сегодня в нашем регионе впервые за парты сядут 6,5 тысячи мальчишек и девчонок. Пусть этот день запомнится вам на всю жизнь как яркое и счастливое начало большого пути", - подчеркнул Ситников. В рамках актуальных задач развития регионального образования, поставленных губернатором, в школе будут реализовывать два ключевых направления. Первое – это инженерно-техническое направление, для которого закуплено самое современное оборудование. Школа планирует активное сотрудничество с Костромским заводом автокомпонентов, что позволит интегрировать производственные практики в образовательный процесс, а также расширить возможности для профессиональной ориентации учащихся. Второе направление – активное международное сотрудничество с китайскими образовательными учреждениями. Для этого на базе школы создан центр изучения китайского языка и китайской культуры "Лижень".

