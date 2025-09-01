https://ria.ru/20250901/shkola-2038850077.html
"Новые люди" предложили эксперимент по замене домашних заданий творческими
"Новые люди" предложили эксперимент по замене домашних заданий творческими - РИА Новости, 01.09.2025
"Новые люди" предложили эксперимент по замене домашних заданий творческими
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с... РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением сделать Новосибирскую область пилотным регионом по отмене домашних заданий в текущем виде и замене их на творческие форматы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым провести пилотный эксперимент в Новосибирской области по отмене привычных форм домашних заданий и внедрению вместо них творческих форматов - расширение программ внеурочной деятельности, исследовательских работ, индивидуальных и групповых проектов, заданий, развивающих критическое мышление и воображение", - сказано в документе. Подчеркивается, что такой проект позволит оценить эффективность нововведений и выработать подходы для возможного масштабирования на федеральный уровень. Отмечается, что в связи с использованием школьниками нейросетей при выполнении домашних заданий, у детей не формируются глубокие знания, навыки критического мышления и творческие способности. Авторы обращения также добавили, что многие эксперты отмечают необходимость перехода к прогрессивному подходу в организации учебного процесса: шире использовать творческие задания, исследовательские работы, групповые и индивидуальные проекты вместо привычных однотипных домашних упражнений. "Учитывая изложенное, просим вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить профильным департаментам министерства просвещения Российской Федерации совместно с Роспотребнадзором проработать вопрос о проведении указанного пилотного проекта и внесении необходимых изменений в нормативные документы для последующего внедрения новых подходов к организации домашних заданий", - говорится в документе.
