15:12 01.09.2025 (обновлено: 18:33 01.09.2025)
День знаний в России
Для миллионов школьников по всей России начался новый учебный год. Кадры с торжественных мероприятий 1 сентября — в фотоленте РИА Новости.
День знаний в России

Для миллионов школьников по всей России начался новый учебный год. Кадры с торжественных мероприятий 1 сентября — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Ертай Сарбасов

В первый день осени российские школы и другие учебные заведения вновь открыли свои двери.

Школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №215 в Алматы

В первый день осени российские школы и другие учебные заведения вновь открыли свои двери.

© РИА Новости / Виталий Тимкив

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки и классные часы.

Школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №5 им. М.А. Ромашины в Тимашевске

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки и классные часы.

© РИА Новости / Виталий Аньков

Линейки прошли в актовых и спортивных залах, а также на улице — решение принимали в зависимости от погодных условий.

Первый звонок на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

Линейки прошли в актовых и спортивных залах, а также на улице — решение принимали в зависимости от погодных условий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский

Были предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна России.

Школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №7 им. А.В. Мокроусова в Симферополе

Были предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна России.

© РИА Новости / Сергей Красноухов

В День знаний было проведено первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", его тема: "Зачем человеку учиться?".

Первоклассники в классе после торжественной линейки, посвященной началу учебного года и открытию новой школы №25 им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске

В День знаний было проведено первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", его тема: "Зачем человеку учиться?".

© РИА Новости / Ертай Сарбасов

В этом году в первый класс пошли около 1,5 миллиона детей.

Школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №215 в Алматы

В этом году в первый класс пошли около 1,5 миллиона детей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив

Всего более 18 миллионов учащихся сели за парты в 40 тысячах школ.

Школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №5 им. М.А. Ромашины в Тимашевске

Всего более 18 миллионов учащихся сели за парты в 40 тысячах школ.

© РИА Новости / Виталий Аньков

Также в 28 регионах торжественно откроются 43 новые школы.

Первоклассники после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

Также в 28 регионах торжественно откроются 43 новые школы.

© РИА Новости / Сергей Красноухов

На фото: артисты Чехов-центра Алиса Медведева и заслуженный артист Сахалинской области Леонид Всеволодский в образе Антона Чехова и Ольги Книппер-Чеховой перед началом линейки, посвященной открытию новой школы № 25 имени Чехова в Южно-Сахалинске.

Артисты Чехов-центра Алиса Медведева и заслуженный артист Сахалинской области Леонид Всеволодский в образе Антона Чехова и Ольги Книппер-Чеховой перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года и открытию новой школы №25 им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске

На фото: артисты Чехов-центра Алиса Медведева и заслуженный артист Сахалинской области Леонид Всеволодский в образе Антона Чехова и Ольги Книппер-Чеховой перед началом линейки, посвященной открытию новой школы № 25 имени Чехова в Южно-Сахалинске.

© РИА Новости / Кирилл Зыков

За последние шесть лет в России построили более 1,6 тысячи новых школ, в том числе в новых регионах.

Первоклассники в классе после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в образовательном центре Протон в Москве

За последние шесть лет в России построили более 1,6 тысячи новых школ, в том числе в новых регионах.

© РИА Новости / Виталий Аньков

Во всех школах произойдут изменения, направленные на улучшение учебного процесса. Будет введена система единого образовательного пространства, которая создаст равные условия для всех учеников.

Первоклассники на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

Во всех школах произойдут изменения, направленные на улучшение учебного процесса. Будет введена система единого образовательного пространства, которая создаст равные условия для всех учеников.

© РИА Новости / Кирилл Зыков

Все российские школы также продолжают работать по единым федеральным программам, развивается система воспитательной и патриотической работы. На особом контроле находятся кадровые вопросы и вопросы зарплаты учителей.

Первоклассники на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в образовательном центре Протон в Москве

Все российские школы также продолжают работать по единым федеральным программам, развивается система воспитательной и патриотической работы. На особом контроле находятся кадровые вопросы и вопросы зарплаты учителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в этом году День знаний прошел без каких-либо происшествий.

Школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №7 им. А.В. Мокроусова в Симферополе

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в этом году День знаний прошел без каких-либо происшествий.

© РИА Новости / Ертай Сарбасов

На фото: школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе № 215 в Алматы.

Школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №215 в Алматы

На фото: школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе № 215 в Алматы.

