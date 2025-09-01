День знаний в России

В первый день осени российские школы и другие учебные заведения вновь открыли свои двери.
Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки и классные часы.
Линейки прошли в актовых и спортивных залах, а также на улице — решение принимали в зависимости от погодных условий.
Были предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна России.
В День знаний было проведено первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", его тема: "Зачем человеку учиться?".
В этом году в первый класс пошли около 1,5 миллиона детей.
Всего более 18 миллионов учащихся сели за парты в 40 тысячах школ.
Также в 28 регионах торжественно откроются 43 новые школы.
На фото: артисты Чехов-центра Алиса Медведева и заслуженный артист Сахалинской области Леонид Всеволодский в образе Антона Чехова и Ольги Книппер-Чеховой перед началом линейки, посвященной открытию новой школы № 25 имени Чехова в Южно-Сахалинске.
За последние шесть лет в России построили более 1,6 тысячи новых школ, в том числе в новых регионах.
Во всех школах произойдут изменения, направленные на улучшение учебного процесса. Будет введена система единого образовательного пространства, которая создаст равные условия для всех учеников.
Все российские школы также продолжают работать по единым федеральным программам, развивается система воспитательной и патриотической работы. На особом контроле находятся кадровые вопросы и вопросы зарплаты учителей.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в этом году День знаний прошел без каких-либо происшествий.
На фото: школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе № 215 в Алматы.
