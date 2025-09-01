Самарскую школу отремонтируют в 2026 г по поручению губернатора Федорищева

https://ria.ru/20250901/shkola-2038815344.html

САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Школа №110 в Самаре будет отремонтирована в следующем году по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В понедельник, 1 сентября, глава региона посетил торжественную линейку в самарской школе №110. Губернатор поздравил ребят с новым учебным годом, а также сообщил о решении отремонтировать старое здание образовательного учреждения. "Перед торжественной линейкой я вместе с директором посмотрел школу. Очень уютно, с большой заботой здесь все устроено. Но ремонт требуется. Его нужно было сделать давно, но не делали. А мы школу отремонтируем. Подойдем к вопросу комплексно. Приведем в порядок здание и все, что вокруг: территорию, спортивные и детские площадки", - цитирует пресс-служба Федорищева. Глава региона уточнил, что ремонт школы, где учатся более 800 человек, запланирован на следующий год. Здание учебного учреждения существенно не обновлялось с момента постройки - 1949 года. В понедельник в Самарской области в первый класс пошли свыше 34 тысяч детей. Федорищев пожелал ребятам успехов в начале важного жизненного пути. "Дорогие первоклассники, вы наше замечательное будущее. Придя в первый класс, и в дальнейшем, дружите, живите, очень внимательно слушайте родителей и преподавателей. Самое главное: не бойтесь ничего. Перед вами весь мир, такой огромный и красивый", - сказал Федорищев. Также глава региона выразил особую благодарность всем преподавателям.

