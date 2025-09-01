Рейтинг@Mail.ru
Шапша доложил Мишустину о развитии системы образования Калужской области
Калужская область
Калужская область
 
18:19 01.09.2025
Шапша доложил Мишустину о развитии системы образования Калужской области
Шапша доложил Мишустину о развитии системы образования Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о развитии системы образования региона за шесть лет. РИА Новости, 01.09.2025
КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о развитии системы образования региона за шесть лет. Премьер РФ в понедельник посетил общеобразовательную школу в селе Лопатино в Калужской области и поздравил учеников с началом нового учебного года. "Доложил Михаилу Мишустину о развитии системы образования региона за шесть лет. Благодаря поддержке президента и правительства страны построили 22 детских садика и 12 школ. Долю учеников, которые учатся во вторую смену, удалось сократить более чем вдвое: с 15 до 6%", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что по федеральной программе сделали капремонт и переоснастили 57 школ. В ближайшие два года правительство региона планирует полностью обновить еще 23 школы и 14 детсадов. "Представил премьер-министру страны современную школьную технику. Михаил Мишустин заинтересовался нашим проектом централизации "Школьного автобуса". Опыт нашего региона может быть масштабирован на всю страну. Половина всех школ в регионе — сельские. Ребят доставляют до них 358 школьных автобусов. За четыре года нам выделено 100 новых единиц техники, 37 — в этом году", - рассказал Шапша. По словам главы региона, передвижной "Кванториум" действует в регионе с 2020 года. За это время более 100 тысяч школьников смогли приобщиться к программированию, конструированию, промышленному дизайну и другим дисциплинам. Все больше ребят серьезно занимаются естественнонаучными предметами, увлекаются техническим творчеством, отметил Шапша. И, что по словам губернатора особенно важно, у детей возвращается интерес к рабочим профессиям.
Шапша доложил Мишустину о развитии системы образования Калужской области

КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о развитии системы образования региона за шесть лет.
Премьер РФ в понедельник посетил общеобразовательную школу в селе Лопатино в Калужской области и поздравил учеников с началом нового учебного года.
"Доложил Михаилу Мишустину о развитии системы образования региона за шесть лет. Благодаря поддержке президента и правительства страны построили 22 детских садика и 12 школ. Долю учеников, которые учатся во вторую смену, удалось сократить более чем вдвое: с 15 до 6%", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что по федеральной программе сделали капремонт и переоснастили 57 школ. В ближайшие два года правительство региона планирует полностью обновить еще 23 школы и 14 детсадов.
"Представил премьер-министру страны современную школьную технику. Михаил Мишустин заинтересовался нашим проектом централизации "Школьного автобуса". Опыт нашего региона может быть масштабирован на всю страну. Половина всех школ в регионе — сельские. Ребят доставляют до них 358 школьных автобусов. За четыре года нам выделено 100 новых единиц техники, 37 — в этом году", - рассказал Шапша.
По словам главы региона, передвижной "Кванториум" действует в регионе с 2020 года. За это время более 100 тысяч школьников смогли приобщиться к программированию, конструированию, промышленному дизайну и другим дисциплинам. Все больше ребят серьезно занимаются естественнонаучными предметами, увлекаются техническим творчеством, отметил Шапша. И, что по словам губернатора особенно важно, у детей возвращается интерес к рабочим профессиям.
