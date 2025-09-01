Рейтинг@Mail.ru
Шандалович поучаствовал в открытии здания школы в Карелии - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/shandalovich-2038921942.html
Шандалович поучаствовал в открытии здания школы в Карелии
Шандалович поучаствовал в открытии здания школы в Карелии - РИА Новости, 01.09.2025
Шандалович поучаствовал в открытии здания школы в Карелии
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович принял участие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, и открытию после капитального РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T18:30:00+03:00
2025-09-01T18:30:00+03:00
республика карелия
медвежьегорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004845770_0:198:3071:1925_1920x0_80_0_0_1cf34583a8adbe66042451d1a37de29a.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович принял участие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, и открытию после капитального ремонта здания начальной школы имени Фанягина в Медвежьегорске, сообщает пресс-служба республиканского парламента. В рамках национального проекта "Молодежь и дети" при финансировании из регионального бюджета в здании заменили все инженерные системы, кровлю, двери, входные группы, смонтировали утепленный вентилируемый фасад, установили новое оборудование и мебель. Здесь начали учиться 620 учеников 1-4 классов, в том числе 140 первоклассников. "Уверен, что школа станет для вас вторым домом, вы будете хорошо учиться, найдете новых друзей и очень добрых, мудрых учителей. В эту школу я когда-то пошел в первый класс, с тех пор прошло много времени, и сегодня ее не узнать – по сути это новая школа", – сказал Шандалович, его слова приводит пресс-служба. Председатель Законодательного Собрания поблагодарил всех, благодаря кому здание 1970 года постройки получило новую жизнь, пожелал ребятам отличных оценок и ярких побед, учителям — вдохновения и хороших учеников, а родителям – гордости за своих детей. Шандалович также напутствовал учащихся 5-11-х классов школы имени Фанягина, которые с сентября прошлого года учатся в новом здании на 1,1 тысячи человек, и вручил Почетный знак главы Карелии "За вклад в развитие Республики Карелия" ее директору Наталье Степановой. В библиотеку образовательной организации председатель парламента Карелии передал новые книги. Шандалович отметил, в республике уделяется большое внимание развитию сферы образования. Так, школа имени Фанягина теперь расположена в двух современных зданиях. "И чтобы таких школ становилось больше, мы будем продолжать работать в этом направлении вместе с главой, правительством Карелии, выполняя задачи которые поставил президент России", – подчеркнул председатель Законодательного Собрания. В Карелии более 180 школ открыли двери. В преддверии нового учебного года депутаты Законодательного Собрания республики участвовали в приемке образовательных организаций, контролировали ход ремонтных работ и другие.
https://ria.ru/20250828/kareliya-2038131390.html
https://ria.ru/20250828/shandalovich-2038116173.html
республика карелия
медвежьегорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004845770_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a79c58bfeff57f906827711a72110820.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика карелия, медвежьегорск
Республика Карелия, Медвежьегорск
Шандалович поучаствовал в открытии здания школы в Карелии

Элиссан Шандалович поучаствовал в открытии здания школы в Карелии

© Фото : Пресс-служба Заксобрания КарелииПредседатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : Пресс-служба Заксобрания Карелии
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович принял участие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, и открытию после капитального ремонта здания начальной школы имени Фанягина в Медвежьегорске, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
В рамках национального проекта "Молодежь и дети" при финансировании из регионального бюджета в здании заменили все инженерные системы, кровлю, двери, входные группы, смонтировали утепленный вентилируемый фасад, установили новое оборудование и мебель. Здесь начали учиться 620 учеников 1-4 классов, в том числе 140 первоклассников.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Карелии одобрен инфраструктурный кредит на обновление систем теплоснабжения
28 августа, 16:29
"Уверен, что школа станет для вас вторым домом, вы будете хорошо учиться, найдете новых друзей и очень добрых, мудрых учителей. В эту школу я когда-то пошел в первый класс, с тех пор прошло много времени, и сегодня ее не узнать – по сути это новая школа", – сказал Шандалович, его слова приводит пресс-служба.
Председатель Законодательного Собрания поблагодарил всех, благодаря кому здание 1970 года постройки получило новую жизнь, пожелал ребятам отличных оценок и ярких побед, учителям — вдохновения и хороших учеников, а родителям – гордости за своих детей.
Шандалович также напутствовал учащихся 5-11-х классов школы имени Фанягина, которые с сентября прошлого года учатся в новом здании на 1,1 тысячи человек, и вручил Почетный знак главы Карелии "За вклад в развитие Республики Карелия" ее директору Наталье Степановой. В библиотеку образовательной организации председатель парламента Карелии передал новые книги.
Шандалович отметил, в республике уделяется большое внимание развитию сферы образования. Так, школа имени Фанягина теперь расположена в двух современных зданиях.
"И чтобы таких школ становилось больше, мы будем продолжать работать в этом направлении вместе с главой, правительством Карелии, выполняя задачи которые поставил президент России", – подчеркнул председатель Законодательного Собрания.
В Карелии более 180 школ открыли двери. В преддверии нового учебного года депутаты Законодательного Собрания республики участвовали в приемке образовательных организаций, контролировали ход ремонтных работ и другие.
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Шандалович поручил увеличить число рабочих для капремонта школы в Карелии
28 августа, 15:35
 
Республика КарелияМедвежьегорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала