Шандалович поучаствовал в открытии здания школы в Карелии
Шандалович поучаствовал в открытии здания школы в Карелии - РИА Новости, 01.09.2025
Шандалович поучаствовал в открытии здания школы в Карелии
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович принял участие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, и открытию после капитального
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович принял участие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, и открытию после капитального ремонта здания начальной школы имени Фанягина в Медвежьегорске, сообщает пресс-служба республиканского парламента. В рамках национального проекта "Молодежь и дети" при финансировании из регионального бюджета в здании заменили все инженерные системы, кровлю, двери, входные группы, смонтировали утепленный вентилируемый фасад, установили новое оборудование и мебель. Здесь начали учиться 620 учеников 1-4 классов, в том числе 140 первоклассников. "Уверен, что школа станет для вас вторым домом, вы будете хорошо учиться, найдете новых друзей и очень добрых, мудрых учителей. В эту школу я когда-то пошел в первый класс, с тех пор прошло много времени, и сегодня ее не узнать – по сути это новая школа", – сказал Шандалович, его слова приводит пресс-служба. Председатель Законодательного Собрания поблагодарил всех, благодаря кому здание 1970 года постройки получило новую жизнь, пожелал ребятам отличных оценок и ярких побед, учителям — вдохновения и хороших учеников, а родителям – гордости за своих детей. Шандалович также напутствовал учащихся 5-11-х классов школы имени Фанягина, которые с сентября прошлого года учатся в новом здании на 1,1 тысячи человек, и вручил Почетный знак главы Карелии "За вклад в развитие Республики Карелия" ее директору Наталье Степановой. В библиотеку образовательной организации председатель парламента Карелии передал новые книги. Шандалович отметил, в республике уделяется большое внимание развитию сферы образования. Так, школа имени Фанягина теперь расположена в двух современных зданиях. "И чтобы таких школ становилось больше, мы будем продолжать работать в этом направлении вместе с главой, правительством Карелии, выполняя задачи которые поставил президент России", – подчеркнул председатель Законодательного Собрания. В Карелии более 180 школ открыли двери. В преддверии нового учебного года депутаты Законодательного Собрания республики участвовали в приемке образовательных организаций, контролировали ход ремонтных работ и другие.
