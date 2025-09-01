Рейтинг@Mail.ru
В Сербии протестующие студенты залезли в университет через окна - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/serbiya-2038861861.html
В Сербии протестующие студенты залезли в университет через окна
В Сербии протестующие студенты залезли в университет через окна - РИА Новости, 01.09.2025
В Сербии протестующие студенты залезли в университет через окна
Студенты факультета спорта и физической культуры (DIF) университета в городе Нови-Сад на протесте в понедельник через окна залезли в помещение факультета,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:02:00+03:00
2025-09-01T15:02:00+03:00
в мире
сербия
патриарх сербский порфирий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005196396_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_dabf30f221f9f8c6591c23f9facac057.jpg
БЕЛГРАД, 1 сен – РИА Новости. Студенты факультета спорта и физической культуры (DIF) университета в городе Нови-Сад на протесте в понедельник через окна залезли в помещение факультета, которое занял декан при поддержке полиции, передает городской портал 021. Студенты Нови-Садского спортфака в понедельник в соцсетях распространили сообщение, что декан Патрик Дрид около 5.00 (6.00 мск) при поддержке полиции занял здание факультета, до того блокированное протестующими. Так, 28 апреля пять человек, включая самого декана, получили травмы при попытке силой занять помещение и оттеснить демонстрантов. "Декан ранее уже пытался проникнуть на факультет в сопровождении полиции, что ему не удалось. Тогда под оскорбления и удары его отогнали от здания. На этот раз Дрид вошел на факультет. Но после толкания с кордоном полиции у входа на факультета попали и студенты. Они поднялись с дерева на козырек над входом, а уже с него залезли в окна", - передает городской портал. Учебный год в вузах Сербии обычно начинается 1 октября, но в этом году из-за протестов ожидается его перенос на 1 ноября, решения будет принимать каждый университет. По закону о высшем образовании Сербии вузы обладают правом автономии, согласно которому план и содержание деятельности и учебных программ полностью определяют преподаватели, вне зависимости от основателя или владельца, в данном случае государства, а также полиция может зайти в помещение вуза только по официальному приглашению ректора или декана. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
https://ria.ru/20250831/serbija-2038702372.html
https://ria.ru/20250831/serbija-2038621537.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005196396_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_6dada9f086d3e5fc64d112f895b5cf6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Патриарх Сербский Порфирий
В Сербии протестующие студенты залезли в университет через окна

В Нови-Саде протестующие студенты залезли в помещение факультета через окна

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Сербии
Акция протеста в Сербии - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Акция протеста в Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 1 сен – РИА Новости. Студенты факультета спорта и физической культуры (DIF) университета в городе Нови-Сад на протесте в понедельник через окна залезли в помещение факультета, которое занял декан при поддержке полиции, передает городской портал 021.
Студенты Нови-Садского спортфака в понедельник в соцсетях распространили сообщение, что декан Патрик Дрид около 5.00 (6.00 мск) при поддержке полиции занял здание факультета, до того блокированное протестующими. Так, 28 апреля пять человек, включая самого декана, получили травмы при попытке силой занять помещение и оттеснить демонстрантов.
Мирные акции граждан против насильственных протестов студентов и сторонников оппозиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
В Сербии прошли акции против протестов студентов и оппозиции
Вчера, 20:01
"Декан ранее уже пытался проникнуть на факультет в сопровождении полиции, что ему не удалось. Тогда под оскорбления и удары его отогнали от здания. На этот раз Дрид вошел на факультет. Но после толкания с кордоном полиции у входа на факультета попали и студенты. Они поднялись с дерева на козырек над входом, а уже с него залезли в окна", - передает городской портал.
Учебный год в вузах Сербии обычно начинается 1 октября, но в этом году из-за протестов ожидается его перенос на 1 ноября, решения будет принимать каждый университет.
По закону о высшем образовании Сербии вузы обладают правом автономии, согласно которому план и содержание деятельности и учебных программ полностью определяют преподаватели, вне зависимости от основателя или владельца, в данном случае государства, а также полиция может зайти в помещение вуза только по официальному приглашению ректора или декана.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
В парламенте Сербии заявили о радикализации протестов
Вчера, 08:35
 
В миреСербияПатриарх Сербский Порфирий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала