В Сербии протестующие студенты залезли в университет через окна

В Сербии протестующие студенты залезли в университет через окна

БЕЛГРАД, 1 сен – РИА Новости. Студенты факультета спорта и физической культуры (DIF) университета в городе Нови-Сад на протесте в понедельник через окна залезли в помещение факультета, которое занял декан при поддержке полиции, передает городской портал 021. Студенты Нови-Садского спортфака в понедельник в соцсетях распространили сообщение, что декан Патрик Дрид около 5.00 (6.00 мск) при поддержке полиции занял здание факультета, до того блокированное протестующими. Так, 28 апреля пять человек, включая самого декана, получили травмы при попытке силой занять помещение и оттеснить демонстрантов. "Декан ранее уже пытался проникнуть на факультет в сопровождении полиции, что ему не удалось. Тогда под оскорбления и удары его отогнали от здания. На этот раз Дрид вошел на факультет. Но после толкания с кордоном полиции у входа на факультета попали и студенты. Они поднялись с дерева на козырек над входом, а уже с него залезли в окна", - передает городской портал. Учебный год в вузах Сербии обычно начинается 1 октября, но в этом году из-за протестов ожидается его перенос на 1 ноября, решения будет принимать каждый университет. По закону о высшем образовании Сербии вузы обладают правом автономии, согласно которому план и содержание деятельности и учебных программ полностью определяют преподаватели, вне зависимости от основателя или владельца, в данном случае государства, а также полиция может зайти в помещение вуза только по официальному приглашению ректора или декана. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

сербия

