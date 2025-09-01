https://ria.ru/20250901/savenkova-2038737931.html

Луганская школьница обратилась к Макрону из-за его слов о России

Фаина Савенкова из Луганска, 11 лет живущая под обстрелами ВСУ, обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону, назвавшему Россию "людоедской" страной, и... РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Фаина Савенкова из Луганска, 11 лет живущая под обстрелами ВСУ, обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону, назвавшему Россию "людоедской" страной, и напомнила, что Франция была одним из гарантов Минских соглашений, текст послания она предоставила РИА Новости. Ранее Макрон в одном из своих интервью высказался, что Россия — "хищник, словно людоед у наших дверей, ей нужно питаться". "Здравствуйте, господин Макрон! Когда-то вы обещали добиться мира в конфликте на Донбассе, так как Франция была одним из гарантов Минских соглашений. Но разве Франция и Германия выполнили свои обещания и у нас наступил мир? <…> Вы обвиняете Россию в людоедстве, но разве это в России президент узурпировал власть, под надуманным предлогом отказавшись от выборов?", — говорится в ответе, который адресован президенту Франции. Автор отметила, что обращалась к Макрону не один раз, но ответ пришел лишь однажды, и то от руководителя его канцелярии. "Не думаю, что в Елисейском дворце кто-то очень хочет слышать голос подростка из Донбасса", — добавила она. Девушка обратила внимание, что все время, пока Россия помогала выжить Донбассу, отправляя гуманитарную помощь, Франция и Германия вооружали Украину и готовили ее к войне с Россией. "Сейчас вы говорите о том, что хотели бы отправить туда своих солдат. Скажите, почему вам не жалко своих граждан, которые уже сейчас погибают на Украине? Да, это наемники, но это все еще граждане вашей страны", — говорится в тексте. Автор подчеркнула, что именно на Украине создан сайт "Миротворец", который преследует всех, в том числе и детей за то, что они выступили против власти Зеленского или были с родителями в Крыму. Она подчеркнула, что именно в самой "демократической" стране, по словам французских политиков и самого Макрона, людей ловят на улицах и насильно отправляют на фронт, а также заводятся уголовные дела и организовываются покушения на политиков, которые покинули Украину из-за преследований, как недавно произошло с Виктором Медведчуком. Она напомнила, что из поставляемого оружия самая "демократичная" украинская армия обстреливает мирных жителей, жилые дома, больницы и школы, более того: гибнут дети. "Разве это не людоедство?" — отметила автор. "Если вы хотите начать войну с Россией, то просто вспомните, чем закончили войска Наполеона и дивизия СС "Шарлемань". Вас могли запомнить как президента, вернувшего Европе мир, но вместо этого вы предлагаете своим соотечественникам погибать за Украину, пока в вашей стране продолжает падать уровень жизни. Та ли это слава, которой вы хотите?" — заключила Савенкова. Савенковой 16 лет, она молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.

