Руденя: лучшие студенты ТвГУ получат по 1 млн рублей

Руденя: лучшие студенты ТвГУ получат по 1 млн рублей - РИА Новости, 01.09.2025

Руденя: лучшие студенты ТвГУ получат по 1 млн рублей

Новая мера поддержки появилась для студентов Тверского государственного университета (ТвГУ), лучшие учащиеся курса по итогам года получат государственную премию

тверская область

игорь руденя

тверская область

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Новая мера поддержки появилась для студентов Тверского государственного университета (ТвГУ), лучшие учащиеся курса по итогам года получат государственную премию в размере 1 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Торжественные мероприятия ко Дню знаний прошли в ТвГУ в понедельник. В них принял участие Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Глава региона отметил, что студенты вуза являются продолжателями традиций университета, история которого насчитывает 155 лет. "Я хотел бы пожелать тем, кто пришел на первый курс, чтобы ваши мысли, чаяния, ожидания были реализованы. Чтобы, когда вы станете взрослыми, из вас получились бы руководители, ученые, воины, многодетные мамы и папы. И очень важно, чтобы вы помнили, что у нашей страны великая история. А сегодня эту историю будете создавать вы", – обратился к студентам Руденя, его слова приводит пресс-служба облправительства. Он отметил, что в регионе много молодых талантливых ребят, и Руденя хотел бы, чтобы студенты могли реализоваться на территории Тверской области. Помимо этого, губернатор подчеркнул: регион готов оказывать вузу поддержку в ремонте корпусов, создании современной образовательной среды. Руденя, владыка Амвросий и ректор ТвГУ Дмитрий Беспалов вручили символический студенческий билет трем первокурсникам, набравшим максимальное количество баллов по результатам ЕГЭ. В 2025/2026 учебном году в ТвГУ поступили более 2,4 тысячи человек, включая представителей 35 стран мира. Всего в ТвГУ в новом году будут учиться более 8,3 тысячи человек. Будущие специалисты обучаются в вузе по 125 направлениям подготовки. Также предусмотрена 181 образовательная программа. В День первокурсника на территории университета работали различные площадки, посвященные внеучебной деятельности. Это клуб белорусской культуры, научно-популярный, спортивный клубы, театр-студия "Зеркало", студия эстрадного вокала "Паззл", центры традиционной культуры и русского языка, международный клуб, студенческое СМИ. Свои достижения также представил молодежный проектный офис.

тверская область

игорь руденя, тверская область