Операторы БПЛА рассказали, как сопроводили женщину из ВСУ к позициям России
Операторы БПЛА рассказали, как сопроводили женщину из ВСУ к позициям России - РИА Новости, 01.09.2025
Операторы БПЛА рассказали, как сопроводили женщину из ВСУ к позициям России
2025-09-01 Российские операторы БПЛА рассказали телеканалу "Звезда", как сопроводили к позициям ВС РФ женщину из украинских войск, которая решила сдаться в плен.
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские операторы БПЛА рассказали телеканалу "Звезда", как сопроводили к позициям ВС РФ женщину из украинских войск, которая решила сдаться в плен. "Летали и заметили - женщина из ВСУ. Подлетели ниже и начали сопровождать. Она нам помахала, поняла, что нас увидела. Пехота ее перехватила, довела до определенной точки, а дальше ее передали в тыл", - сказал оператор БПЛА телеканалу.
