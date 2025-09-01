https://ria.ru/20250901/rossiya-2038955412.html

Операторы БПЛА рассказали, как сопроводили женщину из ВСУ к позициям России

Операторы БПЛА рассказали, как сопроводили женщину из ВСУ к позициям России - РИА Новости, 01.09.2025

Операторы БПЛА рассказали, как сопроводили женщину из ВСУ к позициям России

Российские операторы БПЛА рассказали телеканалу "Звезда", как сопроводили к позициям ВС РФ женщину из украинских войск, которая решила сдаться в плен. РИА Новости, 01.09.2025

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские операторы БПЛА рассказали телеканалу "Звезда", как сопроводили к позициям ВС РФ женщину из украинских войск, которая решила сдаться в плен. "Летали и заметили - женщина из ВСУ. Подлетели ниже и начали сопровождать. Она нам помахала, поняла, что нас увидела. Пехота ее перехватила, довела до определенной точки, а дальше ее передали в тыл", - сказал оператор БПЛА телеканалу.

