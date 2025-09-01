https://ria.ru/20250901/rossiya-2038906380.html

На Аляске обсуждали уровень делегаций России и Украины, заявил Ушаков

На Аляске обсуждали уровень делегаций России и Украины, заявил Ушаков - РИА Новости, 01.09.2025

На Аляске обсуждали уровень делегаций России и Украины, заявил Ушаков

Идея повышения уровня делегаций РФ и Украины была затронута в ходе саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, рассказал... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T17:13:00+03:00

2025-09-01T17:13:00+03:00

2025-09-01T17:25:00+03:00

россия

украина

в мире

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030988709_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_349b659918203714b10eb79c7676e210.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Идея повышения уровня делегаций РФ и Украины была затронута в ходе саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков."Это было одно из предложений. Там много было взаимных пониманий достигнутых в Анкоридже. И, насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона, как раз используя вот такую договоренность, работают, продолжают работать в контактах с другими лидерами", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.Он уточнил, что эта идея обсуждалась в ходе телефонного разговора. Затем она была затронута в ходе беседы в Анкоридже."Американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счет, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями", - отметил Ушаков.

https://ria.ru/20250901/ushakov-2038906577.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, в мире, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп