17:13 01.09.2025 (обновлено: 17:25 01.09.2025)
На Аляске обсуждали уровень делегаций России и Украины, заявил Ушаков
На Аляске обсуждали уровень делегаций России и Украины, заявил Ушаков
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Идея повышения уровня делегаций РФ и Украины была затронута в ходе саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков."Это было одно из предложений. Там много было взаимных пониманий достигнутых в Анкоридже. И, насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона, как раз используя вот такую договоренность, работают, продолжают работать в контактах с другими лидерами", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.Он уточнил, что эта идея обсуждалась в ходе телефонного разговора. Затем она была затронута в ходе беседы в Анкоридже."Американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счет, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями", - отметил Ушаков.
На Аляске обсуждали уровень делегаций России и Украины, заявил Ушаков

Ушаков: на Аляске затронули тему повышения уровня делегаций России и Украины

© РИА НовостиПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Идея повышения уровня делегаций РФ и Украины была затронута в ходе саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Это было одно из предложений. Там много было взаимных пониманий достигнутых в Анкоридже. И, насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона, как раз используя вот такую договоренность, работают, продолжают работать в контактах с другими лидерами", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.
Он уточнил, что эта идея обсуждалась в ходе телефонного разговора. Затем она была затронута в ходе беседы в Анкоридже.
"Американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счет, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями", - отметил Ушаков.
Пресс-центр саммита России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
На Аляске было достигнуто много взаимных пониманий, заявил Ушаков
