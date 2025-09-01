https://ria.ru/20250901/rossiya-2038906380.html
На Аляске обсуждали уровень делегаций России и Украины, заявил Ушаков
На Аляске обсуждали уровень делегаций России и Украины, заявил Ушаков - РИА Новости, 01.09.2025
На Аляске обсуждали уровень делегаций России и Украины, заявил Ушаков
Идея повышения уровня делегаций РФ и Украины была затронута в ходе саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, рассказал... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Идея повышения уровня делегаций РФ и Украины была затронута в ходе саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков."Это было одно из предложений. Там много было взаимных пониманий достигнутых в Анкоридже. И, насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона, как раз используя вот такую договоренность, работают, продолжают работать в контактах с другими лидерами", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.Он уточнил, что эта идея обсуждалась в ходе телефонного разговора. Затем она была затронута в ходе беседы в Анкоридже."Американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счет, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями", - отметил Ушаков.
На Аляске обсуждали уровень делегаций России и Украины, заявил Ушаков
Ушаков: на Аляске затронули тему повышения уровня делегаций России и Украины