Глава ФСВТС рассказал о сотрудничестве с Индией - РИА Новости, 01.09.2025
13:37 01.09.2025
Глава ФСВТС рассказал о сотрудничестве с Индией
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - РИА Новости. Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев. "Выполняем их просьбы по срочным поставкам различных боеприпасов. Тут, конечно, нужно смотреть, что мы можем реализовать достаточно оперативно в силу того, что всё-таки проходит СВО и, прежде всего, у нас на повестке дня реализация нужд гособоронзаказа. Но тем не менее, учитывая наше стратегическое взаимодействие, вслушиваемся и внимательно смотрим, чтобы удовлетворить по возможности все те заявки, которые приходят сегодня с индийской стороны", - сказал Шугаев.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - РИА Новости. Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Выполняем их просьбы по срочным поставкам различных боеприпасов. Тут, конечно, нужно смотреть, что мы можем реализовать достаточно оперативно в силу того, что всё-таки проходит СВО и, прежде всего, у нас на повестке дня реализация нужд гособоронзаказа. Но тем не менее, учитывая наше стратегическое взаимодействие, вслушиваемся и внимательно смотрим, чтобы удовлетворить по возможности все те заявки, которые приходят сегодня с индийской стороны", - сказал Шугаев.
