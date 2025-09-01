https://ria.ru/20250901/rossija-2038844836.html

Глава ФСВТС рассказал о сотрудничестве с Индией

Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T13:37:00+03:00

ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - РИА Новости. Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев. "Выполняем их просьбы по срочным поставкам различных боеприпасов. Тут, конечно, нужно смотреть, что мы можем реализовать достаточно оперативно в силу того, что всё-таки проходит СВО и, прежде всего, у нас на повестке дня реализация нужд гособоронзаказа. Но тем не менее, учитывая наше стратегическое взаимодействие, вслушиваемся и внимательно смотрим, чтобы удовлетворить по возможности все те заявки, которые приходят сегодня с индийской стороны", - сказал Шугаев.

