06:35 01.09.2025
Товарооборот России и стран ШОС будет расти, заявил глава РФПИ
экономика
россия
китай
индия
кирилл дмитриев
шос
российский фонд прямых инвестиций
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Товарооборот и инвестиционно-экономическое сотрудничество России и стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет расти, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Да, безусловно", - сказал Дмитриев журналистам на вопрос о том, стоит ли ожидать увеличения товарооборота России и КНР. По его словам, экономическое и инвестиционное сотрудничество "резко усилится, в том числе после встреч сегодня и завтра". "Безусловно, не только Китай, но и многие другие партнеры, Индия и многие другие партнеры России будут наращивать экономическое сотрудничество", - подчеркнул Дмитриев. Он отметил, что продуктивные дискуссии были вчера и предстоят сегодня. "И инвестиционное, и экономическое сотрудничество продолжится", - добавил Дмитриев. Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
экономика, россия, китай, индия, кирилл дмитриев, шос, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Китай, Индия, Кирилл Дмитриев, ШОС, Российский фонд прямых инвестиций
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Товарооборот и инвестиционно-экономическое сотрудничество России и стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет расти, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Да, безусловно", - сказал Дмитриев журналистам на вопрос о том, стоит ли ожидать увеличения товарооборота России и КНР.
По его словам, экономическое и инвестиционное сотрудничество "резко усилится, в том числе после встреч сегодня и завтра".
"Безусловно, не только Китай, но и многие другие партнеры, Индия и многие другие партнеры России будут наращивать экономическое сотрудничество", - подчеркнул Дмитриев.
Он отметил, что продуктивные дискуссии были вчера и предстоят сегодня.
"И инвестиционное, и экономическое сотрудничество продолжится", - добавил Дмитриев.
Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
ЭкономикаРоссияКитайИндияКирилл ДмитриевШОСРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
