03:21 01.09.2025
В аппарате вице-премьера прокомментировали запрет передачи сим-карт
россия
дмитрий григоренко
общество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вступивший в силу в России запрет на передачу сим-карт третьим лицам, за исключением семьи и близких родственников, лишает мошенников анонимности, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Для противодействия незаконному обороту "анонимных" номеров, которые активно используются киберпреступниками, с сегодняшнего дня вступает в силу прямой запрет на передачу сим-карт кому-либо, кроме членов семьи и близких родственников. Эта мера лишит мошенников их главных инструментов - массовости и анонимности, поскольку каждый активный номер будет жестко привязан к конкретному идентифицированному владельцу", - сообщили в аппарате. Таким образом, мошенники больше не смогут бесконтрольно скупать сим-карты у случайных людей, чтобы использовать их для обмана граждан. Данная мера позволит оперативно выявлять и блокировать номера, используемые для мошеннических атак, добавили в аппарате. С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами. Так, устанавливается штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан за передачу пользователем абонентского номера, выделенного ему на основании договора, иному лицу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Индивидуальным предпринимателям за правонарушение грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 100 до 200 тысяч. При этом не является административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача абонентского номера в пользование в рамках указанного договора иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях.
россия, дмитрий григоренко, общество
Россия, Дмитрий Григоренко, Общество
© РИА Новости"Ферма" с двумя тысячами sim-карт
© РИА Новости
"Ферма" с двумя тысячами sim-карт. Архивное фото
