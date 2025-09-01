https://ria.ru/20250901/rossija-2038734821.html

В России изменят порядок восстановления права управления маломерными судами

2025-09-01T02:13:00+03:00

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952008207_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0af0082cff2718f0861a300ea8115407.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новый порядок восстановления права управления маломерным судном, подлежащим государственной регистрации в реестре таких судов, после утраты оснований для прекращения такого права вступит в силу в России с 1 сентября 2025 года. "Подразделением ГИМС МЧС России осуществляется восстановление права при отсутствии следующих оснований для прекращения права управления маломерным судном, подлежащим государственной регистрации в реестре маломерных судов: истечение срока действия удостоверения на право управления маломерным судном; лишение права управления маломерным судном; наличие у судоводителей маломерных судов медицинских противопоказаний к управлению маломерными судами, выявленное по результатам обязательного медицинского освидетельствования", - говорится в приказе министерства. В документе отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Для восстановления права заявитель должен по предварительной записи через Госуслуги или при личном обращении в подразделение ГИМС представить заявление и медицинское заключение о наличии (об отсутствии) противопоказаний или медицинских ограничений к управлению маломерными судами. "Восстановления права осуществляется в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня прохождения заявителем проверки теоретических знаний. Восстановления права не осуществляется в случаях: отсутствия в реестре удостоверений на право управления маломерными судами информации об утрате права управления маломерным судном; наличия неистекшего срока лишения права управления маломерным судном; истечения срока действия медицинского заключения на дату его представления в подразделение ГИМС МЧС России; наличия у судоводителей маломерных судов медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению маломерным судном", - отмечается в приказе МЧС РФ.

россия

