В России изменят порядок восстановления права управления маломерными судами

02:13 01.09.2025
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Телецкое озеро, Республика Алтай
Телецкое озеро, Республика Алтай
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Телецкое озеро, Республика Алтай . Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новый порядок восстановления права управления маломерным судном, подлежащим государственной регистрации в реестре таких судов, после утраты оснований для прекращения такого права вступит в силу в России с 1 сентября 2025 года.
"Подразделением ГИМС МЧС России осуществляется восстановление права при отсутствии следующих оснований для прекращения права управления маломерным судном, подлежащим государственной регистрации в реестре маломерных судов: истечение срока действия удостоверения на право управления маломерным судном; лишение права управления маломерным судном; наличие у судоводителей маломерных судов медицинских противопоказаний к управлению маломерными судами, выявленное по результатам обязательного медицинского освидетельствования", - говорится в приказе министерства.
В документе отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Для восстановления права заявитель должен по предварительной записи через Госуслуги или при личном обращении в подразделение ГИМС представить заявление и медицинское заключение о наличии (об отсутствии) противопоказаний или медицинских ограничений к управлению маломерными судами.
"Восстановления права осуществляется в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня прохождения заявителем проверки теоретических знаний. Восстановления права не осуществляется в случаях: отсутствия в реестре удостоверений на право управления маломерными судами информации об утрате права управления маломерным судном; наличия неистекшего срока лишения права управления маломерным судном; истечения срока действия медицинского заключения на дату его представления в подразделение ГИМС МЧС России; наличия у судоводителей маломерных судов медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению маломерным судном", - отмечается в приказе МЧС РФ.
Общество Россия МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
