Рейтинг@Mail.ru
Обновился порядок медосвидетельствования на состояние опьянения - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/rossija-2038732283.html
Обновился порядок медосвидетельствования на состояние опьянения
Обновился порядок медосвидетельствования на состояние опьянения - РИА Новости, 01.09.2025
Обновился порядок медосвидетельствования на состояние опьянения
Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения изменился в России, свидетельствует соответствующий приказ Минздрава. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T01:46:00+03:00
2025-09-01T01:46:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828493430_134:115:2747:1585_1920x0_80_0_0_25ae21cff2d6136ef65b476a0b2314af.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения изменился в России, свидетельствует соответствующий приказ Минздрава. Изменился временной интервал между двумя продувами алкотестера до 15-25 минут. В том случае, если при втором выдохе результаты теста покажут результат, который не превышает погрешность и позволяет управлять автотранспортом, то инспекторы должны будут закрыть дело. Раньше этот интервал составлял 15-20 минут. Помимо того, изменился срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ, теперь это разрешено сделать в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. В случае, если в течение этого времени водитель не сдал мочу на анализ или заявил о невозможности это сделать, то ему придется сдавать кровь. Еще обновился перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования из-за изменения структуры наркопотребления в России. Кроме того, были уточнены вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от него.
https://ria.ru/20250901/rossija-2038731472.html
https://ria.ru/20241210/shtraf-1988390492.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828493430_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_353f59c98739828731e51dd0845f44c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Обновился порядок медосвидетельствования на состояние опьянения

С 1 сентября изменился интервал между двумя продувами алкотестера до 15-25 минут

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМужчина проходит обследование на состояние алкогольного опьянения
Мужчина проходит обследование на состояние алкогольного опьянения - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Мужчина проходит обследование на состояние алкогольного опьянения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения изменился в России, свидетельствует соответствующий приказ Минздрава.
Изменился временной интервал между двумя продувами алкотестера до 15-25 минут. В том случае, если при втором выдохе результаты теста покажут результат, который не превышает погрешность и позволяет управлять автотранспортом, то инспекторы должны будут закрыть дело. Раньше этот интервал составлял 15-20 минут.
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем
01:43
Помимо того, изменился срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ, теперь это разрешено сделать в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. В случае, если в течение этого времени водитель не сдал мочу на анализ или заявил о невозможности это сделать, то ему придется сдавать кровь.
Еще обновился перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования из-за изменения структуры наркопотребления в России.
Кроме того, были уточнены вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от него.
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В России могут вырасти штрафы за управление ТС в состоянии опьянения
10 декабря 2024, 14:22
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала