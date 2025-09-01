https://ria.ru/20250901/rossija-2038731472.html

В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем

В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем - РИА Новости, 01.09.2025

В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем

2025-09-01

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России вступил в силу обновленный список болезней, с которыми нельзя садится за руль, добавлены психические расстройства и аномалии цветового зрения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В апреле правительство утвердило новый перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений к управлению транспортным средством. В обновленный список болезней, которые являются противопоказанием к вождению, вошли общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения - частичную цветовую слепоту, искаженное восприятие красного и зеленого цвета.

россия

2025

Новости

