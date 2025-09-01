https://ria.ru/20250901/rossija-2038731472.html
В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем
В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем - РИА Новости, 01.09.2025
В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем
В России вступил в силу обновленный список болезней, с которыми нельзя садится за руль, добавлены психические расстройства и аномалии цветового зрения,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T01:43:00+03:00
2025-09-01T01:43:00+03:00
2025-09-01T08:17:00+03:00
общество
россия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152557/44/1525574487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12cca5afb56b06dc6a5b06cc8f84be8b.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России вступил в силу обновленный список болезней, с которыми нельзя садится за руль, добавлены психические расстройства и аномалии цветового зрения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В апреле правительство утвердило новый перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений к управлению транспортным средством. В обновленный список болезней, которые являются противопоказанием к вождению, вошли общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения - частичную цветовую слепоту, искаженное восприятие красного и зеленого цвета.
https://ria.ru/20250822/gd-2036874935.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152557/44/1525574487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4a94d7be0bed95d2859bf93f8f1f5bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, авто
В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем
В РФ 1 сентября вступили в силу новый список противопоказаний к вождению
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России вступил в силу обновленный список болезней, с которыми нельзя садится за руль, добавлены психические расстройства и аномалии цветового зрения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В апреле правительство утвердило новый перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений к управлению транспортным средством.
В обновленный список болезней, которые являются противопоказанием к вождению, вошли общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения - частичную цветовую слепоту, искаженное восприятие красного и зеленого цвета.