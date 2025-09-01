Рейтинг@Mail.ru
01:43 01.09.2025 (обновлено: 08:17 01.09.2025)
В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России вступил в силу обновленный список болезней, с которыми нельзя садится за руль, добавлены психические расстройства и аномалии цветового зрения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В апреле правительство утвердило новый перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений к управлению транспортным средством. В обновленный список болезней, которые являются противопоказанием к вождению, вошли общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения - частичную цветовую слепоту, искаженное восприятие красного и зеленого цвета.
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России вступил в силу обновленный список болезней, с которыми нельзя садится за руль, добавлены психические расстройства и аномалии цветового зрения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В апреле правительство утвердило новый перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений к управлению транспортным средством.
В обновленный список болезней, которые являются противопоказанием к вождению, вошли общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения - частичную цветовую слепоту, искаженное восприятие красного и зеленого цвета.
Опознавательный знак Инвалид под стеклом припаркованного автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В ГД хотят увеличить штрафы за установку знака "Инвалид" без разрешения
22 августа, 00:05
 
ОбществоРоссияАвто
 
 
