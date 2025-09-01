https://ria.ru/20250901/rossija-2038731157.html
В России начали действовать новые штрафы для иноагентов
В России начали действовать новые штрафы для иноагентов - РИА Новости, 01.09.2025
В России начали действовать новые штрафы для иноагентов
Новые штрафы за невыполнение иностранными агентами требований Минюста и отсутствие соответствующей маркировки с 1 сентября начали действовать в России. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T01:40:00+03:00
2025-09-01T01:40:00+03:00
2025-09-01T01:40:00+03:00
общество
россия
штрафы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Новые штрафы за невыполнение иностранными агентами требований Минюста и отсутствие соответствующей маркировки с 1 сентября начали действовать в России. Соответствующие изменения ранее были внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Согласно поправкам в КоАП РФ, с 1 сентября для иноагентов повышается ответственность за несоблюдение маркировки размещаемых материалов. Штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее за создание и распространение материалов иностранных агентов без маркировки предусматривался штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Законом также вводится возможность заочного (если иноагент совершил нарушение за пределами России) привлечения к административной ответственности. Законом за невыполнение иноагентами законных требований Минюста предусматриваются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.
https://ria.ru/20250901/inoagenty-2038722519.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, штрафы
В России начали действовать новые штрафы для иноагентов
Иноагентам грозят новые штрафы за отсутствие маркировки
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Новые штрафы за невыполнение иностранными агентами требований Минюста и отсутствие соответствующей маркировки с 1 сентября начали действовать в России.
Соответствующие изменения ранее были внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ
.
Согласно поправкам в КоАП РФ, с 1 сентября для иноагентов повышается ответственность за несоблюдение маркировки размещаемых материалов. Штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее за создание и распространение материалов иностранных агентов без маркировки предусматривался штраф от 10 до 30 тысяч рублей.
Законом также вводится возможность заочного (если иноагент совершил нарушение за пределами России) привлечения к административной ответственности.
Законом за невыполнение иноагентами законных требований Минюста предусматриваются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.