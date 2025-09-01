https://ria.ru/20250901/rossija-2038731157.html

В России начали действовать новые штрафы для иноагентов

В России начали действовать новые штрафы для иноагентов - РИА Новости, 01.09.2025

В России начали действовать новые штрафы для иноагентов

Новые штрафы за невыполнение иностранными агентами требований Минюста и отсутствие соответствующей маркировки с 1 сентября начали действовать в России.

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Новые штрафы за невыполнение иностранными агентами требований Минюста и отсутствие соответствующей маркировки с 1 сентября начали действовать в России. Соответствующие изменения ранее были внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Согласно поправкам в КоАП РФ, с 1 сентября для иноагентов повышается ответственность за несоблюдение маркировки размещаемых материалов. Штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее за создание и распространение материалов иностранных агентов без маркировки предусматривался штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Законом также вводится возможность заочного (если иноагент совершил нарушение за пределами России) привлечения к административной ответственности. Законом за невыполнение иноагентами законных требований Минюста предусматриваются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.

россия

2025

Новости

