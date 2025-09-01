https://ria.ru/20250901/rossija-2038729737.html

В России обновили перечень противопоказаний к управлению автомобилем

В России обновили перечень противопоказаний к управлению автомобилем

В России обновили перечень противопоказаний к управлению автомобилем

Перечни медицинских противопоказаний и ограничений для управления транспортным средством обновились в России, свидетельствует соответствующее постановление

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Перечни медицинских противопоказаний и ограничений для управления транспортным средством обновились в России, свидетельствует соответствующее постановление правительства РФ. В предыдущий перечень противопоказаний к управлению автомобилем в России входили только слепота обоих глаз и одна из аномалий цветового зрения - ахроматопсия. Это генетическое заболевание, при котором человек видит мир только в оттенках серого, не различая цвета. Сейчас в списке есть приобретенная недостаточность цветового зрения и цветовая слепота. Также в перечень вошли различные формы дальтонизма, это дейтераномалия и дейтеранопия - нарушения, при которых у человека есть трудности с восприятием зеленого цвета и его оттенков, протаномалия и протанопия, вызывающие трудности с восприятием красного цвета, а также тританомалия и тританопия - нарушения восприятия синего и желтого цветов. Кроме того, в число противопоказаний к управлению автомобилем теперь входят общие расстройства психологического развития. Согласно международной классификации, этот раздел включает в том числе детский аутизм и атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера, синдром Геллера.

