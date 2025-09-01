https://ria.ru/20250901/rossija-2038721866.html

В России начался новый учебный год

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В России начался новый 2025/2026 учебный год.В 40 тысяч школ пойдут более 18 миллионов детей, из них около 1,5 миллионов — первоклассники.Линейки пройдут в актовом или спортивном зале, а также на улице — это решит образовательная организация в зависимости от погодных условий. Предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна России.Кроме того, в День знаний пройдет первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", тема которого — "Зачем человеку учиться?".По данным Минпросвещения, к 1 сентября удалось отремонтировать 5,6 тысячи образовательных учреждений и построить 43 новых.В российские колледжи в рамках приемной кампании подали свыше 3,3 миллиона заявлений — на 890 тысяч больше, чем в прошлом году. В понедельник 3,4 тысячи таких учреждений откроют двери для почти четырех миллионов студентов.В 1,2 тысячи университетах страны будут учиться более пяти миллионов студентов, в том числе 400 тысяч иностранных. Самыми популярными направлениями для поступления стали инженерные, а также медицина и педагогика.

