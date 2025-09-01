https://ria.ru/20250901/rossija-2038721866.html
В России начался новый учебный год
В России начался новый учебный год - РИА Новости, 01.09.2025
В России начался новый учебный год
В России начался новый 2025/2026 учебный год. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T00:10:00+03:00
2025-09-01T00:10:00+03:00
2025-09-01T11:01:00+03:00
общество
россия
день знаний — 2025
школа
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017599695_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_c46b3d494a80a55fe945903f7ff94ca3.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В России начался новый 2025/2026 учебный год.В 40 тысяч школ пойдут более 18 миллионов детей, из них около 1,5 миллионов — первоклассники.Линейки пройдут в актовом или спортивном зале, а также на улице — это решит образовательная организация в зависимости от погодных условий. Предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна России.Кроме того, в День знаний пройдет первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", тема которого — "Зачем человеку учиться?".По данным Минпросвещения, к 1 сентября удалось отремонтировать 5,6 тысячи образовательных учреждений и построить 43 новых.В российские колледжи в рамках приемной кампании подали свыше 3,3 миллиона заявлений — на 890 тысяч больше, чем в прошлом году. В понедельник 3,4 тысячи таких учреждений откроют двери для почти четырех миллионов студентов.В 1,2 тысячи университетах страны будут учиться более пяти миллионов студентов, в том числе 400 тысяч иностранных. Самыми популярными направлениями для поступления стали инженерные, а также медицина и педагогика.
https://ria.ru/20250901/putin-2038720503.html
https://ria.ru/20250830/den_znaniy-1969765056.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017599695_344:381:2567:2048_1920x0_80_0_0_21464c9a30d01c5cd1af3321f0c97006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, день знаний — 2025, школа, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, День знаний — 2025, Школа, Социальный навигатор, СН_Образование
В России начался новый учебный год
В России начался новый 2025/2026 учебный год
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В России начался новый 2025/2026 учебный год.
В 40 тысяч школ пойдут более 18 миллионов детей, из них около 1,5 миллионов — первоклассники.
Линейки пройдут в актовом или спортивном зале, а также на улице — это решит образовательная организация в зависимости от погодных условий. Предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна России.
Кроме того, в День знаний пройдет первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", тема которого — "Зачем человеку учиться?".
По данным Минпросвещения, к 1 сентября удалось отремонтировать 5,6 тысячи образовательных учреждений и построить 43 новых.
В российские колледжи в рамках приемной кампании подали свыше 3,3 миллиона заявлений — на 890 тысяч больше, чем в прошлом году. В понедельник 3,4 тысячи таких учреждений откроют двери для почти четырех миллионов студентов.
В 1,2 тысячи университетах страны будут учиться более пяти миллионов студентов, в том числе 400 тысяч иностранных. Самыми популярными направлениями для поступления стали инженерные, а также медицина и педагогика.