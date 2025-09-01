https://ria.ru/20250901/rets-2038905848.html

РЭЦ организовал реверсную бизнес-миссию крупнейших индийских импортеров

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Офис Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) 1 сентября посетила делегация крупнейших импортеров масложировой продукции из Индии, сообщает центр."В ее состав вошли представители 14 ведущих компаний отрасли, а также руководство Ассоциации переработчиков пищевых масел Индии (Solvent Exctractors' Association of India — SEA). Во встрече приняли участие руководитель Агроэкспорта Илья Ильюшин и президент Масложирового союза России Михаил Мальцев", - говорится в сообщении.В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества России и Индии в сфере агропромышленного комплекса, в том числе конкретные запросы индийского рынка и возможности экспорта российской продукции. Особый интерес индийские партнеры выразили к расширению поставок пищевых масел, зернобобовых и специализированных жиров для пищевой промышленности. По оценкам РЭЦ, потенциал поставок, которые будут реализованы по итогам реверсной бизнес-миссии, достигнет 100 миллионов долларов.Сегодня Индия является одним из крупнейших мировых импортеров продовольствия и входит в число стратегических рынков для российских компаний. Наибольшие объемы импорта Индии приходятся на растительное масло.Только в 2024 году Россия экспортировала в Индию более 3,4 миллиона тонн продукции АПК — в 2,7 раза больше, чем годом ранее. В частности, в 2,4 раза вырос экспорт подсолнечного масла."Индия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России, и за последние пять лет наш товарооборот увеличился в семь раз. Мы видим огромный потенциал для дальнейшего роста именно в аграрной сфере, прежде всего в сегменте масложировой продукции. Российские компании обладают здесь очевидными конкурентными преимуществами — высоким качеством продукции и надежностью поставок. Поэтому интерес Индии к долгосрочному сотрудничеству с Россией закономерен и будет только усиливаться", — подчеркнула вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.В течение недели индийская делегация совместно с представителями РЭЦ в Индии посетит офисы и производственные площадки российских компаний, включая наливные терминалы, в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге и Калининграде. Такая программа позволит индийским импортерам увидеть работу "на местах" и станет дополнительным стимулом для расширения российско-индийского торгово-экономического сотрудничества.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по реализации программы продвижения российских компаний под национальным брендом "Сделано в России".

