https://ria.ru/20250901/pvo-2038824493.html
Российская ПВО сбила 260 беспилотников ВСУ за сутки
Российская ПВО сбила 260 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.09.2025
Российская ПВО сбила 260 беспилотников ВСУ за сутки
Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 украинских беспилотников за сутки в ходе СВО, сообщило Минобороны РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:22:00+03:00
2025-09-01T12:22:00+03:00
2025-09-01T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 украинских беспилотников за сутки в ходе СВО, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 беспилотных летательных аппарата, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 910 танков и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 143 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 818 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила 260 беспилотников ВСУ за сутки
МО РФ: силы ПВО сбили 3 снаряда HIMARS и 260 украинских БПЛА за сутки