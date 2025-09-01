Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила 260 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 01.09.2025 (обновлено: 12:26 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/pvo-2038824493.html
Российская ПВО сбила 260 беспилотников ВСУ за сутки
Российская ПВО сбила 260 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.09.2025
Российская ПВО сбила 260 беспилотников ВСУ за сутки
Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 украинских беспилотников за сутки в ходе СВО, сообщило Минобороны РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:22:00+03:00
2025-09-01T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 украинских беспилотников за сутки в ходе СВО, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 беспилотных летательных аппарата, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 910 танков и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 143 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 818 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила 260 беспилотников ВСУ за сутки

МО РФ: силы ПВО сбили 3 снаряда HIMARS и 260 украинских БПЛА за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне спецоперации
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 украинских беспилотников за сутки в ходе СВО, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 беспилотных летательных аппарата, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 910 танков и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 143 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 818 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала