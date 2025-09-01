https://ria.ru/20250901/pvo-2038824493.html

Российская ПВО сбила 260 беспилотников ВСУ за сутки

Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 украинских беспилотников за сутки в ходе СВО, сообщило Минобороны РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 украинских беспилотников за сутки в ходе СВО, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 беспилотных летательных аппарата, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 910 танков и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 143 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 818 единиц специальной военной автомобильной техники.

