Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама - РИА Новости, 01.09.2025
15:39 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/putin-2038874758.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама
2025-09-01T15:39:00+03:00
2025-09-01T15:39:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038861459_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfed613e52eb511b94b492caf757e5d9.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все поставленные задачи по развитию отношений между Москвой и Ханоем, которые были обозначены в том числе в ходе визита главы российского государства во Вьетнам, выполняются. Путин в понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине провел встречу с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем. "Отношения в сфере экономики между Россией и Вьетнамом хорошо активно развиваются. Все наши задачи, которые мы ставили перед собой, в том числе в ходе моего визита во Вьетнам, выполняются", - сказал президент РФ на встрече. Премьер Вьетнама поблагодарил Путина за возможность провести беседу. Путин, в свою очередь, отметил, что не провести переговоры "было бы странно". "У нас настолько глубокие отношения между нашими странами, между нашими народами, что мы всегда рады возможности использовать любой случай для наших прямых контактов", - добавил глава государства. Кроме того, Путин отметил, что они с премьером Вьетнама смогут продолжить контакты в ближайшие дни в Пекине в ходе праздничных мероприятий в честь окончания Второй мировой войны. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во вторник и в среду Путин будет работать в Пекине, где у главы государства запланировано участие в российско-китайских переговорах, ряд двусторонних контактов, а также участие в праздничных мероприятиях по случаю окончания Второй мировой войны.
Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама

Путин: задачи по развитию отношений России и Вьетнама выполняются

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все поставленные задачи по развитию отношений между Москвой и Ханоем, которые были обозначены в том числе в ходе визита главы российского государства во Вьетнам, выполняются.
Путин в понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине провел встречу с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем.
"Отношения в сфере экономики между Россией и Вьетнамом хорошо активно развиваются. Все наши задачи, которые мы ставили перед собой, в том числе в ходе моего визита во Вьетнам, выполняются", - сказал президент РФ на встрече.
Премьер Вьетнама поблагодарил Путина за возможность провести беседу. Путин, в свою очередь, отметил, что не провести переговоры "было бы странно".
"У нас настолько глубокие отношения между нашими странами, между нашими народами, что мы всегда рады возможности использовать любой случай для наших прямых контактов", - добавил глава государства.
Кроме того, Путин отметил, что они с премьером Вьетнама смогут продолжить контакты в ближайшие дни в Пекине в ходе праздничных мероприятий в честь окончания Второй мировой войны.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во вторник и в среду Путин будет работать в Пекине, где у главы государства запланировано участие в российско-китайских переговорах, ряд двусторонних контактов, а также участие в праздничных мероприятиях по случаю окончания Второй мировой войны.
