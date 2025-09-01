Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама
Путин: задачи по развитию отношений России и Вьетнама выполняются
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все поставленные задачи по развитию отношений между Москвой и Ханоем, которые были обозначены в том числе в ходе визита главы российского государства во Вьетнам, выполняются.
"Отношения в сфере экономики между Россией и Вьетнамом хорошо активно развиваются. Все наши задачи, которые мы ставили перед собой, в том числе в ходе моего визита во Вьетнам, выполняются", - сказал президент РФ на встрече.
Премьер Вьетнама поблагодарил Путина за возможность провести беседу. Путин, в свою очередь, отметил, что не провести переговоры "было бы странно".
"У нас настолько глубокие отношения между нашими странами, между нашими народами, что мы всегда рады возможности использовать любой случай для наших прямых контактов", - добавил глава государства.
Кроме того, Путин отметил, что они с премьером Вьетнама смогут продолжить контакты в ближайшие дни в Пекине в ходе праздничных мероприятий в честь окончания Второй мировой войны.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во вторник и в среду Путин будет работать в Пекине, где у главы государства запланировано участие в российско-китайских переговорах, ряд двусторонних контактов, а также участие в праздничных мероприятиях по случаю окончания Второй мировой войны.