Путин пообщался с президентами Таджикистана и Узбекистана на саммите ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
15:20 01.09.2025
Путин пообщался с президентами Таджикистана и Узбекистана на саммите ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС кратко пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Были разговоры краткие с президентом Пакистана и с президентом Таджикистана, переговорили и перебросились словами с президентом Узбекистана, хотя намечена отдельная двусторонка в Пекине", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС кратко пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Были разговоры краткие с президентом Пакистана и с президентом Таджикистана, переговорили и перебросились словами с президентом Узбекистана, хотя намечена отдельная двусторонка в Пекине", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
