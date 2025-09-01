Рейтинг@Mail.ru
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию - РИА Новости, 01.09.2025
13:39 01.09.2025
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
Конкретики по срокам и месту ожидаемого Анкарой визита президента РФ Владимира Путина в Турцию на данный момент нет, сообщили РИА Новости в администрации...
АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Конкретики по срокам и месту ожидаемого Анкарой визита президента РФ Владимира Путина в Турцию на данный момент нет, сообщили РИА Новости в администрации президента республики. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае в понедельник заявил, что ожидает его с визитом в Турции, предложение об этом остаётся в силе. "Пока никакой конкретики по этому вопросу", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли визит состояться до конца 2025 года.
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Конкретики по срокам и месту ожидаемого Анкарой визита президента РФ Владимира Путина в Турцию на данный момент нет, сообщили РИА Новости в администрации президента республики.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае в понедельник заявил, что ожидает его с визитом в Турции, предложение об этом остаётся в силе.
"Пока никакой конкретики по этому вопросу", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли визит состояться до конца 2025 года.
Владимир Путин во время встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Тяньцзине
В офисе Эрдогана раскрыли подробности его переговоров с Путиным
13:19
