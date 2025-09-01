https://ria.ru/20250901/putin-2038845598.html
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Конкретики по срокам и месту ожидаемого Анкарой визита президента РФ Владимира Путина в Турцию на данный момент нет, сообщили РИА Новости в администрации президента республики. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае в понедельник заявил, что ожидает его с визитом в Турции, предложение об этом остаётся в силе. "Пока никакой конкретики по этому вопросу", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли визит состояться до конца 2025 года.
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
